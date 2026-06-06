Na zahodu je rusko vmešavanje bolj subtilno. V našem primeru je brutalno

Sredi meseca bo Evropska unija­ odprla prvi sveženj pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo. Zlasti slednja se je dobro odrezala na področju reform, zato jo številni vidijo kot zgledno kandidatko. O evropski prihodnosti rusko in romunsko govoreče nevtralne države, ki se je na referendumu leta 2024 s tesnim izidom zavezala evropski integraciji, smo med obiskom v Kišinjevu govorili z moldavsko predsednico Maio Sandu.

Maia Sandu, prva ženska v zgodovini Moldavije na predsedniškem položaju, svojo domovino uspešno pelje k pridružitvi Evropski uniji. Država, ki velja za zgledno na področju evropskih reform, je zaradi svoje lege – ukleščena je med Ukrajino in Romunijo – zelo zanimiva tako za Unijo kot za Rusijo. Kako težko je živeti evropske sanje, ko pri veliki sosedi divja vojna, in kako je biti privlačen za ruske apetite, je 54-letna predsednica občutila na lastni koži.