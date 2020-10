Na zgodovinsko Barcolano vpisanih 1300 jadrnic

Varovanje zdravja je na vsakem koraku na prvem mestu, brez oddiha smo delali od februarja.

Trst – Na letošnjo 52. Barcolano, največjo jadralno regato na svetu, se je letos prijavilo 1300 jadrnic. Število prijavljenih ni dokončno, saj mora 195 posadk do jutri opolnoči še dopolniti prijavo. Zaradi manjšega števila prijavljenih in zaradi protikoronskih ukrepov bo Barcolana zelo drugačna.Tržaški županjo je označil za zgodovinsko, saj je to zahtevna in zelo obiskana prireditev, zaradi katere so morali organizatorji iz jadralnega kluba Barkovlje-Grljan sprejeti vrsto ukrepov za preprečitev širjenja virusa. »Varovanje zdravja je na vsakem koraku na prvem mestu, delali smo brez predaha od februarja,« je dejal predsednik klubaVeliki tržaški jadralski praznik so uradno odprli danes. Izpeljali so tudi regato jadrnic razreda Melges 24 in dveh on-line regat. Pod okrilje Barcolane sodi tudi razstava Morje - naše življenje o spominih nabrežinske ribiške družine, ki so jo odprli v Starem pristanišču Trstu (skladišče 26), pripravil pa jo je Slovenski etnografski muzej iz Ljubljane in bo tam na ogled do 31. oktobra.Desetdnevno dogajanje se bo zaključilo v nedeljo, 11. oktobra, z regato, ki se bo začela ob 10.30. Startno črto bodo označili med Barkovljami in Miramarjem, regatni štirikotnik bo tak kot prejšnja leta, dolg 13 milj. Organizatorji Barcolane so bili prisiljeni razpršiti dogajanje z obale v druge dele mesta. Obala bo zaprta za promet. Tik ob privezanih jadrnicah ne bo regatne vasi s številnimi stojnicami.Kot nam je povedalaiz novinarskega središča, bodo lahko na obali postavili svoje paviljone le predstavniki nekaj najbolj izstopajočih jadralnih ekip. Tu bosta še infotočka in paviljon italijanske Rai. Ob obali bodo lahko privezali 350 tekmovalnih jadrnic. Stojnice bodo preselili nekoliko stran od obale, predvsem na bližnji Veliki trg in druge bližnje trge ter ulice. Za pijačo in jedačo bodo skrbeli zgolj obstoječi lokali v mestu.Eno od oglasnih sporočil dogodka je We love your mask (Všeč nam je vaša maska). Zaščitne maske bodo obvezne tudi na prostem. Ko bodo tekmovalci na jadrnicah, zanje ne bodo obvezne. Toda vsi jadralci, ki bodo prišli iz držav z rdečega seznama, bodo morali predložiti svež test na covid-19. Vsakič, ko se bo kdo vkrcal na barko, mu bodo izmerili temperaturo. Obiski posadk med barkami ne bodo dovoljeni. Na jadrnicah bodo lahko zgolj prijavljeni člani posadk. Vsakdo bo moral imeti svoj kozarec ali svojo steklenico s pijačo. Sicer pa bo za spoštovanje varnostnih ukrepov na vsaki jadrnici odgovoren poveljnik barke. Tudi za goste oziroma gledalce organizatorji priporočajo ohranjanje varne razdalje in izogibanje gneči.Prijavnina za povprečno od 11 do 12 metrov dolgo jadrnico znaša 150 evrov, za kategorijo superjaht (več kot 24 metrov) pa 1500 evrov. Od slovenskih jadralcev bo nastopil lanski zmagovalec, Koprčan, s 27 metrov dolgo in zelo hitro jadrnico Way of Life (nekdanja Morning Glory, ki ima za sabo že dve zmagi na Barcolani, prejšnji teden pa so z njo zmagali na Fiumanki). Maxi Jena, kot kaže, letos ne bo tekmovala.bo krmaril Adriatic Europe (last).Najuspešnejši krmar Barcolanene bo nastopil z opaznejšo jadrnico, ker so zaradi virusa avstralsko stočeveljsko superjahto CQS z avstralskim skiperjem morali zasidrati v pristanišču. Kosmina je dejal, da bo morda nastopil »za gušt« z manjšo jadrnico. Med favoriti je gotovo tudi tržaški jadralec, ki je lani s pomočjo sodišča preprečil Vinčecu tekmovanje z Morning Glory, a je Koprčan vseeno zmagal z Maxi Jeno (zdaj Way of Life). Benussi bo tudi letos na 30 metrov dolgi Wild Thing zelo nevaren tekmec slovenskim morskim volkovom.Prvič se bodo nekatere od prijaveljnih jadrnic poskusile že to nedeljo, 4. oktobra na tradicionalni regati za Pokal Bernetti, ki velja za neke vrste generalko in priložnost za spoznavanje izurjenosti posadk ter dovršenosti jadralne tehnologije in opreme. Dolga leta je veljalo, da zmagovalec pokala Bernetti nima sreče na teden dni kasnejši, osrednji regati (Barcolani). Toda tudi to pravilo so jadralci odpravili.