Naborništvo le ena od oblik mobilizacije družbe

Zaradi vse večjih skrbi, da se Rusija ne namerava ustaviti v Ukrajini, in negotovosti v zvezi z ameriškimi volitvami, ki bi v Belo hišo lahko pripeljale Donalda Trumpa, članice Evropske unije iščejo različne načine, kako Moskvo odvrniti od začetka nove agresije. Med možnimi rešitvami je ponovna uvedba obveznega vojaškega roka. Poleg Švedske se je za ta korak do zdaj odločila samo še Litva. Njene izkušnje predstavljajo uvid v izzive in pasti vzpostavljanja učinkovitega naborniškega sistema v 21. stoletju.

Obvezni vojaški rok v Litvi vsako leto lahko doleti od 3800 in 4300 naključno izbranih mladih moških ter prostovoljcev in prostovoljk, ki po opravljenem služenju postanejo del aktivnih rezerv. Baltska država je na ta način izurila že okoli 50.000 aktivnih rezervistov, to številko pa si želi še najmanj podvojiti, morda tudi s prehodom v sistem univerzalnega naborništva.

Letos mineva devet let, odkar je litovska oblast ponovno uvedla služenje obveznega vojaškega roka. Odločitev je bila objavljena iznenada, kot odziv na rusko aneksijo Krima in zaostrovanje varnostnih razmer na vzhodu Evrope, predvsem pa brez večje javne razprave. »Šlo je za nekakšen državni prevrat,« je za Delo v Vilni dejal Deividas Šlekys. Čeprav so ljudje razumeli povod, so bili po njegovih besedah jezni, ker se oblast z njimi ni posvetovala. Čez čas je šok popustil, zamenjalo pa ga je iskanje rešitev za veliko izzivov, ki jih je prinesla vrnitev vojaščine.