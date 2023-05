Načelni dogovor o povišanju ameriške meje zadolževanja

Demokratski predsednik ZDA Joe Biden in republikanski voditelj predstavniškega doma Kevin McCarthy v načelu soglašata o dvigu meje ameriškega zadolževanja v prihodnjih dveh letih. Finančna ministrica Janet Yellen je že prej sporočila, da ji denarja za odplačevanje ameriških obveznosti ne bo docela zmanjkalo prvega junija, ampak petega, zato zakonodajalci in Bela hiša dobivajo nekaj dodatnih dni za dokončno oblikovanje in potrditev dogovora. Dosedanjo mejo zadolževanja v višini 31.400 milijard dolarjev so presegli sredi januarja.

McCarthy je v soboto zvečer ocenil, da je dogovor vreden ameriškega ljudstva, saj naj bi ga dvignili iz revščine brez novih davkov in obsežnih vladnih programov, a v javnosti še niso znane podrobnosti. Pisanje nove zakonodaje naj bi končali danes in jo v sredo predložili kongresu v glasovanje. Republikanski pogajalec Patrick McHenry iz Severne Karoline je povedal, da nekatera »velika, trnova« vprašanja ostajajo in jih bo treba rešiti na najvišji ravni.

Republkanski prvak McCarthy je novinarjem govoril o načelnem dogovoru. Foto Kevin Dietsch Getty Images Via Afp

V Washingtonu ne izključujejo današnjih novih telefonskih pogovorov med McCarthyjem in Bidnom, ki je tudi govoril o načelnem dogovoru za zmanjšanje državne potrošnje, a hkrati poudarjal zavarovanje kritičnih programov za delovne ljudi in rast gospodarstva za vse. »Sporazum varuje moje in kongresnih demokratov prioritete ter zakonodajne dosežke, je pa tudi kompromis. To pomeni, da vsakdo ne dobi vsega, to je odgovornost vladanja.« Za demokratskega predsednika je dobra novica, da se bodo izognili katastrofalnemu stečaju ter s tem recesiji, izgubi milijonov delovnih mest in udarcu za pokojninska zavarovanja.

Biden je v predvolilni kampanji nastopal kot zmeren politik, po nastopu v Beli hiši pa se je oprijel za prejšnje ameriške razmere skrajne gospodarske in družbene politike demokratičnega socialista Bernieja Sandersa. Zadnjemu rešilnemu paketu proti posledicam pandemije, sprejetemu le z demokratskimi glasovi, konservativni politiki in ekonomisti pripisujejo velik del krivde za visoko inflacijo.

Demokratu Joeju Bidnu kritiki očitajo preveliko državno porabo. Foto Leah Millis/Reuters

Biden ne bi bil prvi demokratski predsednik ZDA, ki bi pritisk republikancev izkoristil za vrnitev na sredino, a bo to jasno šele po sprejemu napovedane zakonodaje. Če ta ne bo vsebovala republikanskih zahtev po delu prejemnikov socialnih in drugih podpor ter dejansko nižala napihnjene državne potrošnje, predsednika predstavniškega doma morda čaka upor v lastnih republikanskih vrstah. Na tretji najvišji politični položaj v državi je bil izvoljen šele po petnajstih krogih glasovanja in že en sam predstavnik lahko sproži ponovno preverjanje njegove politične usode.