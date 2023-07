Načelnik policije proti protestnikom ni hotel uporabiti pretirane sile

V Tel Avivu in več drugih izraelskih mestih se je v sredo zbralo več tisoč demonstrantov, ki so protestirali proti odstopu načelnika telavivske policije Amija Ešeda. Ta je odstopil zaradi političnega pritiska vlade, ki je po njegovih besedah zahtevala uporabo pretirane sile za zajezitev protestov proti vladi in sporni pravosodni reformi.

Skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je od načelnika policije v Tel Avivu zahteval stroge ukrepe za zajezitev protestov proti vladi in njenemu spornemu načrtu za reformo pravosodnega sistema.

Načelnik Ami Ešed je ministrove zahteve zavrnil in poudaril, da proti protestnikom ne bo uporabil pretirane sile. Ben-Gvir in komisar izraelske policije Kobi Šabtaj sta nato zagrozila, da ga bosta premestila na drug oddelek, Ešed pa je kmalu zatem podal odstop.

V protestih, ki so sledili, je bilo v Tel Avivu blokiranih več cest, policija pa je zoper demonstrante uporabila vodne topove. Na enem izmed shodov je avtomobil trčil v protestnika in ga poškodoval. Za zdaj še ni znano, ali je šlo za nameren napad ali nesrečo.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu FOTO: Jack Guez/AFP

V Izraelu sicer že več mesecev potekajo protesti proti načrtovani sporni pravosodni reformi. Kritiki reforme opozarjajo, da bi vladni predlog lahko okrnil avtoriteto vrhovnega sodišča in dal politiki večja pooblastila pri izbiri sodnikov.

Koalicija stranke Likud premiera Benjamina Netanjahuja ter njegovih skrajno desnih in ultraortodoksnih judovskih zaveznikov medtem trdi, da so predlagane spremembe potrebne za ponovno uravnoteženje pristojnosti med zakonodajno in sodno vejo oblasti.

Izraelska vlada je proces sprejemanja reforme marca začasno odložila, da bi omogočila kompromis z opozicijo, vendar pogajanja doslej niso obrodila sadov. V torek je nato parlamentarni odbor za pravosodje potrdil sporno reformo, poslanci kneseta pa naj bi prvo od treh potrebnih glasovanj o spremembi zakonodaje izvedli prihodnji teden.