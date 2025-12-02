Načelo Slovenije: voditi nazaj k miru

Veleposlanik Žbogar je za Sobotno prilogo ocenil, da je voditi in koordinirati varnostni svet enkratna čast, priložnost, odgovornost in privilegij, pa tudi: »Varnostni svet v letošnjem letu deluje precej drugače kot v lanskem. Mislim, da je delo letos veliko bolj naporno, težje je doseči dogovore, več je ultimativnosti, izključevanja.« Vse več mirovnih in »mirovnih« posredovanj se dogaja zunaj tega, tako regionalno kot na ravni velesil. ZDA so tik pred začetkom slovenskega predsedovanja zaprle zračni prostor Venezuele, njihov veleposlanik Mike Waltz je z zapisom, da je OZN napihnjena birokracija, napovedal prizadevanja za še večje krčenje proračuna, zaposlovanja in mirovnih operacij. ZDA so že uveljavile svoj mirovni načrt za Gazo ter se pogajajo o Ukrajini, pozornost usmerjajo tudi v zatiranje kristjanov v Nigeriji ter položaj belcev v Južni Afriki.