Nacionalizacija cerkvenega premoženja v Črni gori je tvegana igra

Uveljavitev novega zakona o verski svobodi v Črni gori , ki je razburil vernike srbske pravoslavne cerkve, je v neposrednem nasprotju s številnimi načeli, na katerih sloni Evropska unija, je danes v Ljubljani povedal, hrvaški teolog, urednik in aktivist za človekove pravice.»Ta zakon de facto in de iure oblikuje pravni okvir za nacionalizacijo premoženja srbske pravoslavne cerkve na območju Črne gore,« je dejal Pilsel na predavanju v organizaciji inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije Ifimes.V izrazitem nasprotju z ločitvijo države in religije, predsednikse je spustil v posel gradnje črnogorske pravoslavne cerkve, s tem pa nadaljuje izročilo komunistične oblasti, ki je v vsem obdobju po drugi svetovni vojni vedno z viška gledala na cerkev.Pilsel zagotavlja, da med tistimi, ki redno že več tednov protestirajo proti zakonu, niso zgolj Srbi, zelo veliko je tudi Črnogorcev in drugih, tudi muslimanov. »Ta zakon je nova vrsta totalitarizma, v katerem država skuša podrediti vse verske skupnosti. Gre za podreditev zaradi ropa, odhod Đukanovića z oblasti namreč ne bo pomenil odhoda v opozicijo, ampak tako kot je bilo to v primeru Sanaderja, bo šlo za odhod v zapor,« pravi Pilsel.»Bojim se, da vse cerkve v Evropi in na Balkanu odhajajo v nepomembnost. Krščanstvo ne bi smelo biti potisnjeno zgolj v svet mitov in občutkov. Grehi cerkva v času nacizma so še kako vredni razprave in kritike, enako velja za enega mojega deda, ki je bil sodelavec Gestapa in drugega, ki je sodeloval z ustaši,« je bil odločen Pilsel, ki zase pravi, da je politični teolog. Predavatelj poziva vernike k samokritičnosti in kritiki ideologije, človek nikakor ne sme postati objekt, ob tem spominja, da je sedanji papežnajprej obiskal Lampeduso, kjer se je poklonil vsem tistim, ki jim ni uspelo preživeti poti v Evropo.