Nacionalizem se še ne umika reševanju ekonomskih ugank

V Bosni in Hercegovini bodo za 3,4 milijona volilnih upravičencev jutri desete splošne volitve. Izbirali bodo tri člane predsedstva Bosne in Hercegovine, poslance v parlamentarni skupščini BiH, parlamentu Federacije BiH, parlamentu Republike Srbske, predsednika in podpredsednike Republike Srbske ter poslance v parlamentih desetih kantonov v Federaciji BiH.

Suho pripombo iz podnaslova je mimoidočim podpornikom ene izmed strank na četrtkovem predvolilnem shodu navrgel široko nasmejani lastnik kavarne na turistov že tako polni sarajevski ulici Ferhadija.

Slika polnih kavarn zlahka zavede

Ta in drugi lastniki gostinskih lokalov v Sarajevu bi brez turistov bolj tenko piskali oziroma bi prodajali bolj kot ne samo kavo brez mleka. V entiteti Federacija BiH je namreč potrošniška košarica štiričlanske družine z dijakom in osnovnošolcem avgusta presegla 3810 konvertibilnih mark (1950 evrov), povprečna plača je zadostovala za manj kot 45 odstotkov vrednosti košarice, minimalna pa niti za 27 odstotkov.

V entiteti Republika Srbska so razmere nekoliko boljše, potrošniška košarica je bistveno cenejša, stane 2937 konvertibilnih mark (1503 evre), povprečna plača pokrije dobrih 57 odstotkov te vrednosti, minimalna pa 37 odstotkov.

»Medtem ko nas politiki treh etničnih taborov vedno znova delijo, da bi nam lažje vladali, mi živimo in delamo skupaj. Bošnjaki kupujejo stanovanja v Vzhodnem Sarajevu, ki mu oni (Srbi, op. a.) rečejo srbsko Sarajevo, ker so nepremičnine tam cenejše in imajo lepo urejeno infrastrukturo,« pravi taksist Armin med vožnjo v vzhodni del Sarajeva, kjer je ob širokih cestah vse polno novogradenj.

Iz tega dela mesta, ki sodi v Republiko Srbsko, so prihajali tudi cenovno sprejemljivi in kakovostni mojstri, ki jih je Armin potreboval med urejanjem stanovanja v osrednjem Sarajevu.

Vsakomur, ki govori o spreminjanju ozemeljske ureditve in meja Bosne in Hercegovine, mora biti kristalno jasno, da to brez prelivanja krvi ne bo mogoče. Tega v tujini morda kdo ne ve, v naši državi pa je to vsakomur jasno, tudi tistim, ki o tem govorijo. Ranko Mavrak

Stari prijemi bodo težko rodili nove rezultate

Podobno kot večina naših sogovornikov tudi Armin kljub 75 političnim strankam, štirim neodvisnim kandidatom in 29 koalicijam do zadnjega ne ve, komu dati glas. Preizkušenim strankam ne zaupa, ker so imele dovolj časa, da so se mu zamerile. Pri novih pa ne ve, katerim od starih mačkov se bodo »prodali« po volitvah.

Apatija taksista, ki ga poleg visokih cen goriva pesti omejevanje poslovanja, saj mora na sedemkilometrski poti v Vzhodno Sarajevo ob prestopu meje entitete sneti oznake taksija, da ne bi bil kaznovan, je utemeljena, bi se dalo sklepati iz besed političnega analitika Ranka Mavraka.

»Te volitve ne bodo v Bosni in Hercegovini nič bistvenega spremenile, saj je že kampanja pokazala, da se vse vodilne stranke oklepajo starega načina. Torej nagovarjajo predvsem volivce iz svoje etnične skupine in sploh ne razmišljajo o tem, da bi prešle meje svojega etničnega korpusa, kot pri nas radi rečemo. Zato tudi tokrat volitve ne bodo nič korenitega spremenile,« je prepričan Mavrak.

Politiki v Bosni in Hercegovini si lahko le želijo, da bi imeli tako povezovalen učinek na ljudi kot ga imajo njihovi nogometaši, na sliki velikanski dres Edina Džeka, ki te dni krasi središče Sarajeva v čast slovesu tega zvezdnika od nastopov v reprezentanci. Foto Amel Emric Reuters

Kaj se zgodi, ko umre vera v moč glasu

Ena ključnih težav bosansko-hercegovske družbe je nezaupanje državljanov v institucije in politične akterje, ugotavljajo v analizi inštituta za balkanske in bližnjevzhodne študije Ifimes.

Kaj se zgodi z demokratičnim sistemom, ko državljani prenehajo verjeti, da lahko njihov glas kaj spremeni, so se vprašali. Predvolilna kampanja v BiH se tradicionalno opira na identitetna (etnična in verska) vprašanja, medentitetne odnose, ustavne pristojnosti ter strah pred politično in etnično prevlado. To kratkoročno poveča politično aktivacijo, dolgoročno pa vodi v politično izčrpanost in apatijo.

S tokratno tehnološko novostjo, biometrično identifikacijo volivcev in skeniranjem glasovnic, naj bi se izboljšali integriteta in preglednost volilnega procesa. Tehnologija v vrednosti 38 milijonov evrov bo gotovo odpravila nekatere nepravilnosti na voliščih, a sama po sebi ne more rešiti težav, kot so kupovanje glasov, zloraba javnih sredstev, klientelizem in različne oblike političnih pritiskov.

Da ravno zdaj ni čas za apatijo pri volivcih, kaže že dolg seznam kompleksnih in medsebojno prepletenih tveganj, ki Bosno in Hercegovino obremenjujejo pred temi volitvami: kombinacija nacionalnih napetosti, zastoj v evropskih integracijah, spremembe v odnosu ZDA do regije, odnos sosednjih velikih držav do BiH in njene ozemeljske celovitosti in suverenosti.

Vprašanje obstanka države v sedanji obliki ali radikalne spremembe teritorialnega in institucionalnega okvira ni več le predmet fantomskega dopisovanja med diplomatskimi in političnimi krogi, ampak se o teh vprašanjih kar na glas govori v medijskih razpravah.

»Vsakomur, ki govori o spreminjanju ozemeljske ureditve in meja Bosne in Hercegovine, mora biti kristalno jasno, da to brez prelivanja krvi ne bo mogoče. Tega v tujini morda kdo ne ve, v naši državi pa je to vsakomur jasno, tudi tistim, ki o tem govorijo,« opozarja Mavrak.

Nevzdržne razmere je Roman Završek slikovito opisal s primerom nogometne tekme, na kateri veljajo trije svežnji pravil in se spreminjajo glede na to, na katerem delu igrišča so trenutno žoga in igralci.

Blokiranje onemogoča upravljanje države

Apatija med volivci je tudi posledica dejstva, da obljube z začetka mandata zmagovalci volitev po mučnem sestavljanju oblasti še začnejo izpolnjevati, pogosto s kar solidnim tempom, a se navadno po dveh letih vse ustavi.

»To je bil doslej stalen vzorec delovanja oblasti na državni ravni, toda danes smo priča položaju, v katerem se od marca 2024, ko je Bosna in Hercegovina od evropske komisije prejela pogojno odobritev za začetek pristopnih pogajanj, ni zgodilo prav nič. Ne le, da se ni nič premaknilo, razmere so se celo poslabšale,« opozarja Mavrak.

Od milijarde evrov, predvidene za BiH v načrtu za rast Zahodnega Balkana, je državi uspelo počrpati le 60 milijonov evrov, saj ni predložila reformnih programov, ki jih je zahtevala evropska komisija. Ti programi so potrebni zato, da bi komisija natančno vedela, kam se sredstva usmerjajo.

»To porazno dejstvo zgovorno priča o miselnosti politikov, ki vodijo državo in upravljajo njene procese. Nekdo vam ponuja denar – seveda ne gre samo za nepovratna sredstva; teh je približno 20 odstotkov, preostanek pa ugodna posojila – vi pa ne storite nič, da bi ta denar pobrali in z njim gradili nujno potrebne nove ceste, šole, zdravstvene ustanove ...« je ogorčen sogovornik.

Kaj je čigavo, je vprašanje prihodnosti

Revna balkanska država s sedanjo ureditvijo ne more vstopiti v Evropsko unijo, saj na zakonodajne procese in tudi na voljo volivcev v njej še vedno vpliva institut visokega predstavnika, ki skladno z bonskimi pooblastili med drugim po svoji presoji lahko razrešuje izvoljene predstavnike ljudstva.

Hendikep glede odločanja, ki je izpostavljeno neprestanim blokadam, je z daytonskim mirovnim sporazumom vgrajen v pravno ureditev Bosne in Hercegovine in to je ena ključnih težav, ki preprečujejo učinkovito in funkcionalno upravljanje države, meni Roman Završek, slovenski odvetnik, ki so ga za visokega predstavnika v BiH predlagali člani odvetniške zbornice Federacije BiH in odvetniške zbornice Republike Srbske.

Ljubljanski odvetnik, ki odlično pozna razmere v tej državi, je ponosen, da je prvič v zgodovini sodobne BiH predlog za visokega predstavnika prišel od znotraj, slovenska država pa njegove kandidature še ni uradno podprla.

Različni pravni sistemi, ki temeljijo bodisi na anglosaškem bodisi na kontinentalnem pravu, so na predlog različnih močnih držav vgrajeni v delovanje pravosodnih organov vse do najvišje stopnje, od kantonalne, entitetne do državne ravni. »Sodniki in tožilci na različnih ravneh pogosto poudarjajo, da je takšna kaotična ureditev vir pravnega nereda, a doslej še ni bilo prave politične volje, da bi celoten pravni sistem spravili na skupni imenovalec,« pravi Završek.

V preteklih dneh so se na ulicah vrstili shodi v podporo strankam, kot je bil shod v podporo Social demokratom SDP. Foto Amel Emric Reuters

Nevzdržne razmere je slikovito opisal s primerom nogometne tekme, na kateri veljajo trije svežnji pravil in se spreminjajo glede na to, na katerem delu igrišča so trenutno žoga in igralci.

Sogovornik kljub vsemu verjame, da za revno balkansko državo obstaja upanje na boljšo prihodnost, je pa prvi korak v to smer po njegovem mnenju ureditev lastninskopravnih vprašanj med entitetama. Ko bo to urejeno, bodo ustvarjeni temelji za ureditev državnih institucij in povečanje njihove verodostojnosti.

Napovedane ameriške investicije v plinovod Južna interkonekcija ter širokopotezni načrti za gradnjo novih podatkovnih centrov in avtocest na ozemlju Republike Srbske bodo lahko stekli, ko bodo ameriški investitorji natanko vedeli, kaj v BiH je v čigavi lasti in kdo je njihov sogovornik.

»Američani imajo nedvomno velikanske ekonomske interese v Bosni in Hercegovini, zelo jim je v interesu, da se lastninskopravna razmerja v državi uredijo. To bo pomagalo tudi prebivalcem. Ko bodo investitorji dobili gradbena in vsa druga dovoljenja, da bodo lahko začeli graditi, kar načrtujejo, jim bo bolj kot ne vseeno, kakšne bodo nato razmere v državi,« svari Završek.

Da ameriškim vlagateljem priprava pravnega terena za naložbe v BiH poteka po načrtu, bi se dalo sklepati po dejstvu, da z ameriške strani v zadnjem obdobju ni več slišati opozoril o neurejenih razmerah v BiH.

Koliko k temu prispeva dejstvo, da je vlogo visokega predstavnika kot vršilec dolžnosti prevzel ameriški diplomat Louis Crishock, je zgolj retorično vprašanje, o katerem Završek ni želel špekulirati.

Ekonomske razprave v senci cenenih populizmov

Da so vprašanja o gospodarskih razmerah in življenjskem standardu pred letošnjimi volitvami v celotni BiH le nekako v ozadje potisnila etnična vprašanja in strašenje svojega tabora pred pripadniki tistega drugega, pa meni Siniša Vukelić, lastnik in odgovorni urednik portala Capital.ba.

Še zlasti je prepričan, da ta ocena drži v Republiki Srbski, kjer živi in dela tudi sam. Ob spremljanju predvolilnih razprav je dobil občutek, da so politični tekmeci Srbov v BiH sklenili nekakšen dogovor o nenapadanju.

»Kampanja je bila tokrat umirjena in zelo čista, še posebno če jo primerjamo s prejšnjimi. Nacionalistična retorika je potisnjena v ozadje, v ospredju so razprave o ekonomiji. Žal so vse te razprave zgolj na ravni populističnih obljub o trinajsti pokojnini, sredstvih za mlade in podobno, brez odgovorov na vprašanje, kje bodo ta denar dobili, in tako se javni denar razmetava s polno paro,« pravi Vukelić.

Po njegovi oceni nobena od danih obljub ni dolgoročno uresničljiva ali koristna za gospodarstvo, upokojenci so pokojnino dobili predčasno v četrtek, tri dni pred volitvami, tik pred volitvami so po 150 konvertibilnih mark (75 evrov) dobili tudi dijaki in študenti.

»Sedanja oblast brezsramno kupuje politične točke, za to pa zadolžuje prihodnje rodove, zgolj v pol leta so Republiko Srbsko zadolžili za dodatnih 2,5 milijarde konvertibilnih mark (skoraj 1,3 milijarde evrov). Kdo bo te dolgove vrnil in kako, odločevalcem ni mar, zmagati morajo na volitvah,« pojasnjuje sogovornik.

Da ameriškim vlagateljem priprava pravnega terena za naložbe v BiH poteka po načrtu, bi se dalo sklepati po dejstvu, da z ameriške strani v zadnjem obdobju ni več slišati opozoril o neurejenih razmerah v BiH.

Da bodo nove tehnološke rešitve z biometrično prepoznavo volivcev izboljšale integriteto volitev in legitimnost izidov, Vukelić ne dvomi. Seveda tovrstne rešitve ne morejo odpraviti problema funkcionarskih kampanj, pritiska na zaposlene v državnih službah, da glasujejo po nareku, in podobno, lahko pa preprečijo neposredno krajo glasov, je prepričan.

»Najboljši dokaz, da se na voliščih ne bo več dalo spreminjati volje državljanov, je dejstvo, da ima državna volilna komisija težave s popolnjevanjem volilnih odborov. Doslej je bila za članstvo v njih vedno gneča, veliko je bilo tudi fiktivnih kandidatov, ki so mesto v odboru dobili in ga potem prodali kateri od velikih strank, da so te lahko neovirano prikrajale rezultate na posameznem volišču,« pravi Vukelić.

O izidu ni želel ugibati, toda Mavrak je prepričan, da bo SNSD, stranka nekdanjega predsednika Republike Srbske Milorada Dodika, ostala vodilna politična sila bosanskih Srbov.

»Dodik po obsodbi formalno res ni nič na ravni entitete, je pa tu njegov sin Igor, ki ga je oče postavil za organizacijskega tajnika stranke. On se zdaj v javnosti kaže kot umiti obraz družine Dodik. Na prijazen način poskuša pokazati, da bo povsem drugačen od očeta, bo pa nadaljeval njegovo politiko,« pravi Mavrak in opozarja, da kljub razmeroma veliki moči med svojimi volivci Dodikova stranka ne more zanesljivo računati na absolutno večino v parlamentu Republike Srbske.

V parlamentu s 83 sedeži Dodikova SNSD meri na 35 sedežev. »Toliko zmore dobiti, drugo bo kupil in bo ostal naslonjen na dosedanje koalicijske partnerje, kot je Združena Srbska, ki jo vodi dosedanji predsednik parlamenta Nenad Stevandić,« meni sogovornik.

Manj prepričan o zmagi pa je lahko Dodik na volitvah za predsednika entitete RS. Njegov kandidat Savo Minić, aktualni predsednik vlade Republike Srbske, nima zanesljive prednosti pred profesorjem Brankom Blanušo, čeprav je Dodik veliko truda vložil v Minićevo promocijo, tudi z nedavnim obiskom pri ruskem predsedniku Vladimirju Putinu.

Predsedniške volitve v RS so po sogovornikovih besedah spolzek teren, na katerem se mora Dodikov tabor kljub popolnemu nadzoru nad mediji gibati zelo previdno, če noče izgubiti položaja predsednika.