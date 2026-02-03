Nacionalizem zbližuje tudi tiste, ki se nočejo zbližati

Vrstijo se opozorila, da je vlada Andreja Plenkovića stopila na spolzek teren, ker je kljub nasprotovanju mestnih oblasti v Zagrebu pripravila sprejem za rokometno reprezentanco z zloglasnim pevcem Markom Perkovićem - Thompsonom. Da državni vrh krši lastno ustavo, na Hrvaškem ni več novica, meni zgodovinar Tvrtko Jakovina. V ravnanju Plenkovića, ki si želi ugajati skrajnim nacionalistom, je hrvaški režiser Predrag Ličina videl podobnosti s Srbijo.

Odločitev hrvaške vlade, da bo na glavnem trgu v Zagrebu pripravila sprejem za rokometaše, ki so na evropskem prvenstvu dobili bronasto medaljo, prisotne pa je na željo športnikov zabaval Marko Perković - Thompson, je župan prestolnice Tomislav Tomašević označil za »državni udar na mesto Zagreb«. Pred tem so mestne oblasti v hrvaški prestolnici zavrnile shod, na katerem bi nastopil sporni pevec, ki v nekaterih besedilih slavi Neodvisno državo Hrvaško