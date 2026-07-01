Nacistični zločinec slovenskega rodu Odilo Globočnik končno brez groba in imena

Odilo Globočnik velja za soizumitelja plinskih celic in snovalca koncepta uničevalnega taborišča.

Na pokopališču ob cerkvi svetega Martina v avstrijskem Radlachu, dobro uro vožnje iz Slovenije, ni več sledi o grobnici enega najhujših nacističnih zločincev, ki je bil slovenskega rodu. Z nagrobnika so odstranili ime Odila Globočnika (21. 4. 1904–31. 5. 1945), desne roke glavnega organizatorja holokavsta Heinricha Himmlerja in vodje uničevalnih taborišč Treblinka, Sobibor, Belzec in Majdanek, ki je bil neposredno odgovoren za smrt milijonov ljudi. Globočnika, čigar oče Franc je bil po rodu iz Tržiča na Gorenjskem, so ob koncu vojne zajeli britanski vojaki zavezniških sil na planini Mössl nad Belim jezerom (Weissensee) ter ga odpeljali v bližnji Špatrjan (Paternion), kjer si je še isti dan sodil sam s ciankalijem. Njegovo truplo so nato v bližini Špatrjana zagrebli v neoznačen grob na ...