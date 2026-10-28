Načrt skrajne desnice je jasen: razstaviti EU

Voditeljici francoskega Nacionalnega zbora in nemške Alternative za Nemčijo (AfD), Marine Le Pen in Alice Weidel, ne zahtevata izstopa svojih držav iz Evropske unije, temveč njeno temeljito reformo, tudi s krčenjem pristojnosti bruseljskih institucij. V ospredje odločanja v EU bi postavili vlade držav članic in vizijo Evrope suverenih držav.

Kljub podobni retoriki je med obema nekaj razlik. Voditeljica AfD Alice Weidel izraža pomisleke tudi glede temeljev monetarne unije in vloge Evropske centralne banke. Evru kot skupni valuti uradno ne nasprotuje, a je prepričana, da ECB ne bi smela sodelovati pri kupovanju državnega dolga, kot se je začelo med dolžniško krizo.