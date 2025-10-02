Načrten izbris palestinske identitete Gaze

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je jedro pozornosti danes uprto v izraelsko nasilno in nezakonito priprtje več sto članov globalne proti-genocidne flotilje Sumud in ko gibanje Hamas še preučuje »mirovni načrt« ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je izraelska okupacijska vojska mesto Gaza – in s tem tudi celotni sever – dokončno odrezala od preostalega dela palestinske enklave. Genocid – vse prej kot mirovni načrt je le njegovo nadaljevanje in utrjevanje z drugimi sredstvi – se nadaljuje s polno silo.

Potem ko je izraelska okupacijska vojska v sredo v veliki večini večkrat razseljenim ljudem z juga Gaze dokončno preprečila kakršne koli premike proti osrednjemu in severnemu delu enklave, je genocidni izraelski režim včeraj izdal evakuacijski nalog za vse prebivalce že več tednov strahovito obleganega mesta Gaza.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je preko omrežja X sporočil, da je za še približno 600.000 ljudi, ki so ostali porušenem mestu, to »zadnja priložnost za evakuacijo«. Ob tem je dodal, da bodo vsi, ki se na ta ukaz ne bodo odzvali, »obravnavani kot teroristi ali sodelavci teroristov« in se bodo zategadelj posledično morali »soočili s polno silo« izraelskega napada, ki je včeraj dobil novo dimenzijo: izraelska vojska je ljudi iz središča mesta z brezpilotniki in roboti med stalnim obstreljevanjem preganjala proti sredozemski obali.

To je napoved množičnega pobijanja.