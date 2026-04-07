Ukrepi za prihajajočo krizo: Je na vidiku obrat pri sodelovanju z Rusijo?

V evropski komisiji želijo na podlagi izkušenj iz krize leta 2022 po začetku ruske invazije v Ukrajino, da bi se države članice na novo krizo odzivale čim bolj usklajeno in da ne bi bilo njihovega soliranja. Nabor orodij, ki bi jih lahko uporabile pri spoprijemanju z visokimi cenami energije, v Bruslju še pripravljajo.

V Bruslju poudarjajo neizogibnost javnofinančne discipline. Preobsežno odzivanje na energetsko krizo bi namreč v kateri od držav članic lahko povzročilo fiskalne težave. Do zdaj še nobena ni zaprosila, da bi med novo energetsko krizo lahko aktivirala nacionalno klavzulo, ki v EU dopušča začasno odstopanje od proračunskih zahtev.