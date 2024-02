Nad družbene medije s tožbo, ker ogrožajo duševno zdravje mladih

Newyorški župan Eric Adams je v sredo sporočil, da je mesto vložilo tožbo proti štirim največjim lastnikom družbenih medijev – Meti, Tiktoku, Snapchatu in Youtubu – zaradi ogrožanja duševnega zdravja mladih, poroča televizija ABC. Tožba je bila vložena v Kaliforniji.

Mesto New York v tožbi trdi, da so podjetja oblikovala svoje platforme za namensko manipulacijo ter zasvojenost otrok in mladostnikov z aplikacijami družbenih medijev s pomočjo algoritmov, ki uporabnike dlje časa zadržujejo na platformah in spodbujajo kompulzivno uporabo.

»V zadnjem desetletju smo videli, kako spletni svet zasvoji in preobremeni mlade ter jih izpostavlja neprekinjenemu toku škodljivih vsebin in spodbuja nacionalno krizo duševnega zdravja mladih,« je dejal Adams.

»Naše mesto temelji na inovacijah in tehnologiji, vendar številne platforme družbenih medijev ogrožajo duševno zdravje naših otrok, spodbujajo zasvojenost in nevarno vedenje,« je dodal.

V tožbi trdijo, da družbeni mediji manipulirajo z uporabniki, tako da se ti počutijo prisiljene, da se na eno pozitivno dejanje odzovejo z drugim pozitivnim dejanjem. Izkoriščajo vzajemnost, na primer tako, da pošiljatelju samodejno sporočijo, kdaj je bilo njegovo sporočilo videno, ali pošljejo obvestila o dostavi sporočila, kar najstnike spodbuja, da se vedno znova vračajo na platformo.

Ogrožena šolska okrožja

Mesto se pridružuje več sto šolskim okrožjem po vsej državi, ki so vložila tožbo, da bi tehnološka podjetja prisilila k spremembi njihovega ravnanja in izterjavi stroškov reševanja grožnje javnemu zdravju.

»Tožniki iz New Yorka so imeli in bodo še naprej imeli stroške, povezane z reševanjem krize duševnega zdravja mladih, ki so jo ustvarila podjetja. Zahtevamo odškodnino v zvezi z dejansko škodo, ki bo določena na sodišču,« je navedeno v tožbi.

Mestni komisar za zdravstvo Ashwin Vasan je že prejšnji mesec družbene medije razglasil za grožnjo javnemu zdravju. »Nihče ne govori o prepovedi, nihče ne govori o odvzemu naprav ali platform. Govorimo o temeljnem sklopu pravil in predpisov. Včasih je to treba doseči s sodnimi postopki,« je dejal Vasan.

Meta je v odzivu izdala izjavo, v kateri je zapisala, da si že desetletje prizadeva za varnost mladih in da se bo s tem ukvarjala še naprej.

»Želimo si, da imajo najstniki varne, starosti primerne spletne izkušnje. Zato imamo več kot 30 orodij in funkcij za podporo njim in njihovim staršem. Desetletje smo se ukvarjali s temi vprašanji in zaposlovali ljudi, ki so svojo poklicno pot posvetili temu, da bi zagotovili varnost in podporo mladim na spletu,« je sporočila Meta.

Na podoben način so se odzvala tudi druga tožena podjetja.