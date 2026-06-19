Nad Moskvo črn dež, nad Črnim morjem pa droni

Po največjem ukrajinskem napadu od začetka vojne, v katerem je bila že tretjič v enem mesecu in drugič ta teden zadeta rafinerija Kapotnja, je v Moskvi padal črn dež. Prebivalci jugovzhodnega dela Moskovske regije so za britanski BBC povedali, da je dež na njihovih oblačilih pustil »neprijetne črne lise«.

Moskovske oblasti so zanikale, da bi v mestu padal kakršen koli »naftni dež«, a so kljub temu na uradnem kanalu na telegramu opozorile prebivalce prizadetega okrožja, naj imajo okna zaprta, ter pozvale družine z otroki, starejšimi in astmatiki, naj nujno zapustijo območje.

»Takoj ko sem stopila iz svoje stanovanjske stavbe, je začelo rahlo rositi,« je za BBC povedala Moskovčanka, ki je želela ostati neimenovana. Na oblačilih je opazila »neprijetne črne lise« in tudi jakna njene prijateljice je bila prekrita s črnimi pikami. »Zdaj bomo spremljali, ali nam bodo zaradi naftnih derivatov začeli izpadati lasje,« je dodala.

Moški, ki živi v bližini zadete rafinerije, pa je za BBC povedal, da se je zbudil, ko se je njegova stavba ob zori začela tresti, nato je zavohal dim in ni mogel dihati. »Vse skupaj je zelo zastrašujoče. Prej me ni bilo tako strah, zdaj pa me je skoraj grabila panika,« je dejal.

Ruski napadi na kopnem in morju

Medtem iz Ukrajine prihajajo poročila o novih ruskih napadih. Dve osebi sta bili ubiti, dve pa ranjeni, ko je Rusija z raketami in brezpilotniki napadla severovzhodno ukrajinsko regijo Sumi, še devet ljudi, vključno s štirimi otroki, pa je v drugem največjem ukrajinskem mestu Harkov potrebovalo zdravniško pomoč.

V zadnjem ruskem napadu na ukrajinsko pokrajino Sumi sta bila ubita dva človeka. FOTO: Stringer/Reuters

Rusija je v četrtek napadla tudi tovorni ladji, ki sta pluli po Črnem morju, pri čemer je umrla ena oseba, pet je bilo ranjenih, je danes sporočil podpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Kuleba. Eden od dronov je zadel ladjo, ki je plula pod panamsko zastavo; umrl je član posadke, dva sta bila ranjena. Drugi dron pa je zadel ladjo z zastavo karibske države Sveti Krištof in Nevis: ranjene so bile tri osebe. Ladji sta po napadih nadaljevali pot.

Rusija je v Črnem morju že večkrat napadla tovorne ladje, namenjene v Ukrajino. Fotografija je simbolična. FOTO: Thomas Peter/Reuters

Od začetka ruske invazije leta 2022 Moskva pogosto napada ladje, namenjene v Ukrajino. Uradna Moskva sicer zanika, da bi napadala civiliste, je pa opozorila, da bo vsako ladjo, ki bo plula proti ukrajinskim pristaniščem, obravnavala kot ladjo, ki prevaža vojaški tovor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.