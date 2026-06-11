Nadaljevanje ameriških »samoobrambnih napadov« na Iran

»Po napotkih vrhovnega poveljnika je ameriško centralno poveljstvo Centcom je ob 5.25 popoldne po vzhodnoameriškem času sprožilo dodatne samoobrambne napade na več ciljev v Iranu,« so sinoči sporočili iz floridske Tampe. Iz zahodnega Teherana in južnoiranskih mest Sirik in Minab so poročali o eksplozijah, po pisanju Wall Street Journala naj bi bombardirali tudi iransko zračno obrambo in radarje v bližini Hormuške ožine.

Fotografija Hormuške ožine z brezpilotnega letala pred zadnjiimi zaostritvami. FOTO: Stringer Reuters

Iranski mediji pišejo o lastnem zadetju »dveh napadalnih ladij« v ožini, ki je spet zaprta. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem na svojem družbenem omrežju poročal o tajni misiji za podporo tankerjem z nafto in drugim trgovskim ladjam pri vožnji na nevarni poti. To je po njegovem na trge pripeljalo več kot sto milijonov sodov nafte, več kot dvesto ladij naj bi uspešno premagalo iransko blokado, »Za divje uspešen ukrep je možen zato, ker Hormuško ožino nadzorujejo ZDA in ne Iran,« je Trump ocenjeval na truth social. »Konec je za Iran. Hvala za vašo pozornost v tej zadevi.«

Ameriški vojni sekretar Pete Hegseth. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters

Povod za zadnje napade je bila ponedeljkova sestrelitev ameriškega vojaškega helikopterja, ki ga je zadelo iransko brezpilotno letalo. Poznavalci pa so že prej poročali o vse večji Trumpovi nestrpnosti zaradi iranskega izogibanja podpisu memoranduma o premirju. »Iran le govori in ne ukrepa, ustrahovalec Bližnjega vzhoda je mrtev,« je predsednik poročal pred torkovimi napadi. »Vzeli so si preveč časa za pogajanja o sporazumu, ki bi bil zelo dober zanje, zdaj bodo morali plačati za to.«

Grožnje iranski infrastrukturi s prometnimi mrežami, elektriko in vodo na čelu niso prikaz moči, ampak obupa, je dogajanje ocenil iranski predsednik Masud Pezeškijan: »Iran bo vstal proti kakršni koli grožnji ali pritisku.« Iranci so že v torek izstreljevali rakete na ameriška vojaška oporišča v Jordaniji, Kuvajtu in Bahrajnu.

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