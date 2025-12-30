Ukrajina zanika napad na rezidenco Vladimirja Putina

Rusija je v ospredje postavila domnevni napad na rezidenco ruskega predsednika Vladimirja Putina v Novgorodu na severozahodu države, poroča Al Jazeera.

Svetovalec Kremlja za zunanjo politiko Jurij Ušakov je dejal, da se je napad zgodil skoraj takoj po pogovorih med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim na Floridi. Po njegovih besedah napad ne bo ostal brez odgovora.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je zatrdil, da je zračna obramba sestrelila 91 brezpilotnih letal dolgega dosega in da žrtev ni bilo.

Ukrajina je te ruske obtožbe odločno zavrnila. Predsednik Zelenski je Rusijo obtožil, da z izmišljenimi napadi skuša sabotirati mirovna pogajanja. Kljub temu je ameriški predsednik Trump izrazil jezo zaradi domnevnega napada in dejal, da bodo ZDA preverile, kaj se je v resnici zgodilo.

Raziskava ukrajinskega inštituta DIF kaže, da 76 odstotkov Ukrajincev priznanje okupiranih ozemelj kot del Rusije zavrača kot nesprejemljivo. FOTO: Jim Watson/AFP

Rusko zunanje ministrstvo je medtem sporočilo, da odziv Moskve ne bo diplomatske narave ter da bo Rusija zaradi dogodka prilagodila svojo pogajalsko strategijo. Napad so ostro obsodili tudi Združeni arabski emirati, ki so opozorili na grožnjo regionalni varnosti in stabilnosti.

Diplomacija

Na diplomatskem področju so iz Washingtona sporočili, da je bil telefonski pogovor med Putinom in Trumpom o Ukrajini pozitiven, čeprav brez konkretnih podrobnosti. Zelenski je hkrati opravil pogovore z voditelji Nemčije, Latvije in Finske ter jih seznanil z razvojem pogajanj.

Diplomacija: vloga ZDA Po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo so ZDA začele izvajati politiko, ki je v ospredje postavila interese Amerike, kar je pomenilo premik od tradicionalnega transatlantskega partnerstva z Evropo, piše Politico. Trumpova administracija je pogajanja o Ukrajini in odnosih z Rusijo izvajala sorazmerno neposredno, brez vključevanja evropskih zaveznikov, nova ameriška strategija nacionalne varnosti pa je še dodatno pokazala, da ZDA Rusijo zdaj vidijo drugače kot Evropa. Evropski voditelji so se poskušali prilagoditi, uskladiti stališča o Ukrajini, obrambi in trgovini ter doseči kompromisne rešitve, a je postalo jasno, da ZDA pri svojih odločitvah vodijo predvsem lastni interesi. Leta 2026 bo tako ključno vprašanje, ali bo Evropa znala razviti samostojno in učinkovito strategijo za zaščito svojih interesov.

Lavrov je v intervjuju za ruske medije znova poudaril, da morata Ukrajina in Zahod priznati »nove ozemeljske realnosti«, nastale po ruski priključitvi Krima ter delov regij Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson.

Ukrajinsko tožilstvo je sprožilo preiskavo zaradi domnevne usmrtitve dveh ukrajinskih vojnih ujetnikov, kar je označilo za hudo kršitev ženevskih konvencij. FOTO: Andriy Andriyenko/AFP

Kljub tem pritiskom raziskava ukrajinskega inštituta DIF kaže, da 76 odstotkov Ukrajincev priznanje okupiranih ozemelj kot del Rusije zavrača kot nesprejemljivo.

Nasilje se nadaljuje

Na bojiščih se spopadi nadaljujejo. Ruske sile so napadle mesto Orjihiv v regiji Zaporožje, pri čemer je bil ubit 46-letni moški, ženska pa ranjena. V regiji Doneck je bilo ubitih več civilistov, med drugim sedem ljudi, ki so se skrivali v kleti v mestu Pokrovsk.

Ukrajinsko tožilstvo je sprožilo preiskavo zaradi domnevne usmrtitve dveh ukrajinskih vojnih ujetnikov, kar je označilo za hudo kršitev ženevskih konvencij.

V televizijskem nagovoru je Putin zatrdil, da ruske enote napredujejo proti mestu Zaporožje, načelnik generalštaba Valerij Gerasimov pa je dejal, da so ruske sile letos zavzele več kot 6.400 kvadratnih kilometrov ukrajinskega ozemlja. FOTO: Ramil Sitdikov/Reuters

Tudi ruske oblasti poročajo o civilnih žrtvah zaradi ukrajinskih napadov, med drugim v regiji Belgorod ter na rusko okupiranih območjih Zaporožja in Donecka.

V televizijskem nagovoru je Putin zatrdil, da ruske enote napredujejo proti mestu Zaporožje, načelnik generalštaba Valerij Gerasimov pa je dejal, da so ruske sile letos zavzele več kot 6.400 kvadratnih kilometrov ukrajinskega ozemlja.

Med redkimi pozitivnimi novicami je Mednarodna agencija za jedrsko energijo potrdila, da so bila uspešno zaključena popravila električnih vodov v bližini jedrske elektrarne Zaporožje, kar zmanjšuje tveganje za novo jedrsko krizo v regiji.