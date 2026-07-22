Nadomestno materinstvo med zaščito in nadzorom žensk

V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano. A odločitev vidnega politika konzervativne CDU Jensa Spahna, da postane oče s pomočjo nadomestne matere v ZDA, je sporžila burno razpravo o obstoječi ureditvi. Ta očitno ne deluje, kot so si zamislili v vladi. Podporniki liberalizacije opozarjajo, da država ženskam krati pravico do odločanja o lastnem telesu, nasprotniki liberalizacije pa opozarjajo pred zlorabami. Posebna komisija je pod prejšnjo vlado predlagala možnost altruističnega nadomestnega materinstva, vendar pod strogimi pogoji.