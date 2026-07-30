Nadzorovanje porokov zasebnosti

Vojna v Ukrajini ni prinesla le revolucionarnih sprememb v vojskovanju na bojiščih, od koder so od daleč vodeni aviončki pregnali mogočne oklepne zverine. Zelo velike spremembe so se zgodile tudi na komunikacijskem področju, kjer sta sovražni državi nalogo šifriranja sporočil prepustili komercialnim servisom, ki uporabnikom ponujajo nedotakljivo zasebnost komunikacije. Njihove varnostne protokole, predvsem »šifriranje od konca do konca«, je praktično nemogoče zlomiti tudi najbolj usposobljenim vohunskim službam.