Nafta občutno cenejša, vrednost evra padla

Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi danes niso imeli enotne smeri. Nafta se je pocenila za več kot dva ameriška dolarja, evro pa je glede na ameriški dolar izgubil. Na trgih odmeva novica, da sta ameriški predsednik Donald Trump in iranski predsednik Masud Pezeškian včeraj podpisala dogovor za končanje vojne med državama.

Indeks najpomembnejših podjetij v območju evra Eurostoxx 50 se je zvišal za 0,37 odstotka na 6323,27 točke.

V Frankfurtu je indeks DAX pridobil 0,37 odstotka, v Parizu pa se je CAC 40 zvišal za 0,44 odstotka. V Milanu je indeks FTSE MIB končal 0,31 odstotka višje, med tem, ko je na Dunaju indeks ATX izgubil 0,63 odstotka.

Osrednji indeks londonske borze izgubil 1,04 odstotka, osrednji indeks borze v Zürichu pa 0,36 odstotka.

Boljše razpoloženje vlada na Wall Streetu. Industrijski indeks Dow Jones je bil približno tri ure pred koncem trgovanja 0,35 odstotka nad izhodiščem, indeks S&P 500 je pridobival 1,07 odstotka, tehnološki indeks Nasdaq pa 1,50 odstotka.

Sporazum, ki sta ga podpisala Trump in Pezeškian, med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je medtem pristal na razredčenje svojega obogatenega urana.

Vlagatelji so obenem pozorni na ameriško centralno banko FED, ki jo po novem vodi Kevin Warsh. Po včerajšnjih signalih vodilnih v Fedu je zvišanje obrestnih mer do konca leta mogoče. Včeraj sicer Fedov odbor za odprti trg v obresti ni posegal.

Vrednost evra se medtem znižuje. Pozno popoldne so z evrom v Frankfurtu trgovali po tečaju 1,1466 ameriškega dolarja, kar je 0,30 centa manj kot ob koncu sredinega trgovanja. Evropska centralna banka je opoldne referenčni tečaj evra določila pri 1,1461 ameriškega dolarja (včeraj pri 1,1591 ameriškega dolarja).

Nafta se je pocenila in še naprej ostaja precej pod ravnmi pred dosego dogovora o končanju vojne v Iranu. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena julija, je bilo treba na borzi v New Yorku popoldne po evropskem času odšteti 74,61 ameriškega dolarja, kar je 2,18 ameriškega dolarja manj kot ob koncu sredinega trgovanja. V Londonu so se avgustovske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pocenile na 77,53 ameriškega dolarja.