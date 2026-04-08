  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Cene nafte krepko navzdol, vozniki bodo pocenitev občutili z zamikom

    Cene tako ameriške nafte kot nafte brent so se spustile pod 100 dolarjev za 159-litrski sod.
    Pred začetkom vojne na Bližnjem vzhodu so se cene nafte brent gibale okoli 72 dolarjev na sod, cena ameriške nafte pa je bila pri približno 67 dolarjih na sod. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Galerija
    Pred začetkom vojne na Bližnjem vzhodu so se cene nafte brent gibale okoli 72 dolarjev na sod, cena ameriške nafte pa je bila pri približno 67 dolarjih na sod. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    R. I., STA
    8. 4. 2026 | 07:48
    8. 4. 2026 | 07:48
    3:03
    A+A-

    Cene nafte so se danes v azijskem trgovanju po dogovoru med Iranom in ZDA o dvotedenski prekinitvi ognja in odprtju Hormuške ožine močno znižale. Cene tako ameriške nafte kot nafte brent so se spustile pod 100 dolarjev za 159-litrski sod.

    PREBERITE ŠE -> Opolnoči rekordne cene dizelskega goriva

    Cena zahodnoteksaške lahke nafte, ki bo dobavljena maja, se je znižala za 15,4 odstotka na 95,59 dolarja. Severnomorska nafta brent za dobavo junija se je pocenila za 13,3 odstotka na 94,71 dolarja.

    Tik pred iztekom roka, ki ga je Iranu postavil ameriški predsednik Donald Trump, sta Washington in Teheran davi dosegla dogovor o dvotedenski prekinitvi ognja ter začasnem odprtju Hormuške ožine. Iranske oblasti so potrdile, da imajo ladje dva tedna prost prehod skozi Hormuško ožino, če se bodo napadi na Iran prekinili.

    Dogovor je po poročanju francoske tiskovne agencija AFP takoj znižal cene surove nafte; vlagatelji so si po petih tednih motenj v dobavi nekoliko oddahnili. Skozi Hormuško ožino, ki Perzijski zaliv povezuje z odprtim morjem, namreč poteka petina svetovnega tranzita surove nafte.

    Trgovci so ta trenutek spremljali pozorno, saj so čakali na konkretno zavezo o ponovnem odprtju Hormuške ožine, je za BBC povedala Ye Lin iz raziskovalnega podjetja Rystad Energy. Dodala je, da je velik del nedavnega skoka cen, ki so ga povzročala tveganja za ladijski promet v Perzijskem zalivu, skoraj takoj po napovedi izpuhtel. »Vsaka novica v naslednjih 48 urah o tem, ali je prvi tanker varno prečkal ožino, bo vplivala na cene,« je še dejala.

    Vendar bodo vozniki pocenitev na bencinskih črpalkah občutili z zamikom. Kot opozarja Ye, vse države cen goriva ne prilagajajo dnevno, zato bo hitrost padanja cen odvisna predvsem od tega, kako hitro se bo ob ponovni vzpostavitvi prometa sprostila dobava nafte iz Perzijskega zaliva.

    Kakšna je bila cena pred vojno?

    Pred začetkom vojne na Bližnjem vzhodu so se cene nafte brent gibale okoli 72 dolarjev na sod, cena ameriške nafte pa je bila pri približno 67 dolarjih na sod. Še v torek, pred iztekom roka za mirovni dogovor, ki ga je predsednik ZDA Donald Trump postavil Iranu, so se cene nafte gibale nad 100 dolarjev; ameriška nafta okoli 116 dolarjev za sod, nafta brent pa okoli 110 dolarjev.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    V živo:      V živo: Donald Trump trdi: »To je velik dan za svetovni mir«

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    8. 4. 2026 | 06:46
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Kitajska podpira Palestino, a hkrati kupuje izraelsko sodobno tehnologijo

    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 8. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Analiza premirja

    Trump lahko samo upa, da bo vojna prinesla resnične spremembe v Iranu

    Američanom je obljubil le kratko vojaško ekskurzijo, saj dobro ve, da so ga izvolili za izboljšanje domačih gospodarskih in drugih pogojev.
    Barbara Kramžar 8. 4. 2026 | 05:09
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Iran: zgodba o odpornosti neke družbe

    Iran ni zgolj varnostni dosje, vojaška tarča ali predmet groženj in zadrževanja. Iran je zgodovina, ki še vedno živi v njegovi družbi.
    8. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Vedno več italijanskih letališč se spoprijema s pomanjkanjem goriva

    V Brindisiju so popolnoma ustavili oskrbo za komercialne lete, v Bologni, Trevisu, Benetkah in na letališču Milano Linate veljajo omejitve točenja goriva.
    7. 4. 2026 | 14:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kriza v Aziji

    Japonska se pripravlja na dialog z Iranom

    Na Japonskem se kriza kaže v višjih cenah goriva, vse bolj boleča je tudi za druge azijske države, ki iščejo alternativne poti in ukrepe.
    Zorana Baković 6. 4. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Na mizi predlog podaljšanja roka v zameno za odprtje Hormuške ožine

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    7. 4. 2026 | 06:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Povolilno dogajanje

    Koalicijska matematika s 16 ministrstvi znana, SDS kliče na ulico

    Gibanje Svoboda za Novo Slovenijo v vladi narodne enotnosti predlaga tri ministrska mesta, za ostale stranke po dve.
    Uroš Esih 7. 4. 2026 | 16:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Volitve predsednika DZ

    Kako lahko tajno glasovanje spremeni mandatarsko igro

    V času, ko ne Svoboda ne SDS še nimata koalicijske večine, ima največ možnosti kandidat tretjega pola iz Nove Slovenije.
    Uroš Esih 7. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Terapije v Švici

    Dončić se vrača v Evropo na prepovedano terapijo, ki dela čudeže

    Luka Dončić je po posvetu z medicinskim osebjem v svoji ekipi in Los Angeles Lakers odpotoval v Evropo, kjer bo v Nemčiji ali Švici prestal terapijo.
    Nejc Grilc 6. 4. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

    S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
    3. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Svetovni dan zdravja 2026: »Skupaj za zdravje. Na strani znanosti.«

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 10:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Analiza

    Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

    Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
    Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

    Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Pomembno je, da tudi z uporabo UI odločanje ostane človeku

    Podjetja umetno inteligenco uvajajo predvsem tam, kjer zaposlenim omogoča večjo učinkovitost in boljšo kakovost dela, strankam pa boljšo uporabniško izkušnjo.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

    Sistem v Sloveniji omogoča mladim gibalni razvoj in tudi prepoznavanje talentov.
    Milka Bizovičar 2. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    naftaIranDonald TrumpZDAcene goriv

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Alspko smučanje

    Lindsey Vonn razmišlja o tekmovalni vrnitvi

    Po hudi poškodbi na olimpijskih igrah je ameriška alpska smučarka dejala, da pušča odprta vrata vrnitvi v smučarsko karavano.
    8. 4. 2026 | 08:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Epsteinovi dokumenti

    Bill Gates pred kongresom o stikih z Epsteinom

    Podrobnosti Gatesove komunikacije z Epsteinom so vključene v več kot tri milijone dokumentov, ki jih je letos objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje.
    8. 4. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Knjiga tedna: Jean-Baptiste Andrea: Čuvar njene skrivnosti

    Knjiga francoskega pisatelja in režiserja je epska freska italijanskega 20. stoletja.
    8. 4. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po začasni prekinitvi ognja

    Cene nafte krepko navzdol, vozniki bodo pocenitev občutili z zamikom

    Cene tako ameriške nafte kot nafte brent so se spustile pod 100 dolarjev za 159-litrski sod.
    8. 4. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Oklahoma premočna za zdesetkane Lakers brez Dončića

    Los Angeles Lakers so brez osrednjih nosilcev igre, tudi poškodovanega Luke Dončića, utrpeli visok poraz proti vodilni ekipi zahodne konference.
    8. 4. 2026 | 07:35
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Knjiga tedna: Jean-Baptiste Andrea: Čuvar njene skrivnosti

    Knjiga francoskega pisatelja in režiserja je epska freska italijanskega 20. stoletja.
    8. 4. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po začasni prekinitvi ognja

    Cene nafte krepko navzdol, vozniki bodo pocenitev občutili z zamikom

    Cene tako ameriške nafte kot nafte brent so se spustile pod 100 dolarjev za 159-litrski sod.
    8. 4. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Oklahoma premočna za zdesetkane Lakers brez Dončića

    Los Angeles Lakers so brez osrednjih nosilcev igre, tudi poškodovanega Luke Dončića, utrpeli visok poraz proti vodilni ekipi zahodne konference.
    8. 4. 2026 | 07:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vsa merila arhitekture

    Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

    Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
    Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IZJEMNA PRILOŽNOST

    Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

    dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah. Pomivanje posode, pranje perila in čiščenje so opravila, ki jih opravlja skoraj vsak izmed nas.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

    Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
    3. 4. 2026 | 14:22
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo