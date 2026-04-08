Cene nafte krepko navzdol, vozniki bodo pocenitev občutili z zamikom

Cene nafte so se danes v azijskem trgovanju po dogovoru med Iranom in ZDA o dvotedenski prekinitvi ognja in odprtju Hormuške ožine močno znižale. Cene tako ameriške nafte kot nafte brent so se spustile pod 100 dolarjev za 159-litrski sod.

Cena zahodnoteksaške lahke nafte, ki bo dobavljena maja, se je znižala za 15,4 odstotka na 95,59 dolarja. Severnomorska nafta brent za dobavo junija se je pocenila za 13,3 odstotka na 94,71 dolarja.

Tik pred iztekom roka, ki ga je Iranu postavil ameriški predsednik Donald Trump, sta Washington in Teheran davi dosegla dogovor o dvotedenski prekinitvi ognja ter začasnem odprtju Hormuške ožine. Iranske oblasti so potrdile, da imajo ladje dva tedna prost prehod skozi Hormuško ožino, če se bodo napadi na Iran prekinili.

Dogovor je po poročanju francoske tiskovne agencija AFP takoj znižal cene surove nafte; vlagatelji so si po petih tednih motenj v dobavi nekoliko oddahnili. Skozi Hormuško ožino, ki Perzijski zaliv povezuje z odprtim morjem, namreč poteka petina svetovnega tranzita surove nafte.

Trgovci so ta trenutek spremljali pozorno, saj so čakali na konkretno zavezo o ponovnem odprtju Hormuške ožine, je za BBC povedala Ye Lin iz raziskovalnega podjetja Rystad Energy. Dodala je, da je velik del nedavnega skoka cen, ki so ga povzročala tveganja za ladijski promet v Perzijskem zalivu, skoraj takoj po napovedi izpuhtel. »Vsaka novica v naslednjih 48 urah o tem, ali je prvi tanker varno prečkal ožino, bo vplivala na cene,« je še dejala.

Vendar bodo vozniki pocenitev na bencinskih črpalkah občutili z zamikom. Kot opozarja Ye, vse države cen goriva ne prilagajajo dnevno, zato bo hitrost padanja cen odvisna predvsem od tega, kako hitro se bo ob ponovni vzpostavitvi prometa sprostila dobava nafte iz Perzijskega zaliva.

Kakšna je bila cena pred vojno?

Pred začetkom vojne na Bližnjem vzhodu so se cene nafte brent gibale okoli 72 dolarjev na sod, cena ameriške nafte pa je bila pri približno 67 dolarjih na sod. Še v torek, pred iztekom roka za mirovni dogovor, ki ga je predsednik ZDA Donald Trump postavil Iranu, so se cene nafte gibale nad 100 dolarjev; ameriška nafta okoli 116 dolarjev za sod, nafta brent pa okoli 110 dolarjev.