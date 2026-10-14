Naftarji prepričali EU, naj preloži pravila o metanu. Je to šele začetek?

Evropska komisija se pripravlja na enoletni odlog ključne podnebne zakonodaje EU, s čimer popušča velikim naftnim družbam, ​​ameriški administraciji in nekaterim državam članicam Unije, poroča bruseljski Politico. A veliki naftarji si prizadevajo doseči drastične spremembe prelomne uredbe o metanu, pri čemer se zagovorniki zakonodaje bojijo, da jih bo težko ustaviti.

Po pričakovanjih naj bi izvršni organ Evropske unije danes predstavil načrte za odlog pravil, ki bi naftna in plinska podjetja zavezala k poročanju o izpustih metana – močnega toplogrednega plina in pomembnega povzročitelja podnebnih sprememb. Pravila bi prvotno morala začeti veljati januarja.

Ta poteza sledi opozorilom iz naftno-plinskega sektorja – ki so jih podprli ameriška vlada in več držav članic EU, vključno s Francijo –, da pravila ostajajo nejasna in da bi lahko odvrnila izvoznike od prodaje v Evropo, s čimer bi tvegali motnje v preskrbi v času, ko se Evropa že sooča s težavami pred zimo.

Evropski komisar za energetiko Dan Jørgensen je dejal, da zakonodajalci ne bi smeli poskušati spremeniti predloga z namenom uvedbe dodatnih odlogov. FOTO: Omar Havana/Reuters

Vendar industrija že nakazuje, da koncesija komisije ne bo dovolj. Mednarodno združenje proizvajalcev nafte in plina (IOGP), glavna lobistična skupina te industrije v Bruslju, je v petek ponovilo dolgoletno zahtevo po triletnem odlogu. Trdijo, da predlog »ni zadosten za popolno ublažitev teh tveganj in da bi pomenil, da se bo EU čez 12 mesecev soočala z enakimi izzivi pri izvajanju«. Verjetno bodo temu zgledu sledile tudi nekatere države članice, ko bodo to vprašanje odprle na vrhu evropskih voditeljev v petek ter na srečanju namestnikov veleposlanikov 28. oktobra.

Evropski komisar za energetiko Dan Jørgensen je prejšnji mesec v Dublinu dejal, da bi bila kakršna koli preložitev pogojena s tem, da države pravila izvajajo na lokalni ravni, saj jih je doslej izvedla le peščica. Prejšnji teden je na parlamentarnem zaslišanju v Strasbourgu dodal, da zakonodajalci ne bi smeli poskušati spremeniti predloga z namenom uvedbe dodatnih odlogov.

Vendar pa zagovorniki pravil priznavajo, da bo to v praksi težko doseči glede na vse manjši vpliv okoljsko usmerjenih poslancev v evropskem parlamentu in vse večjo politično občutljivost zaradi visokih cen energije, povezanih z vojno v Iranu. »Če bo Trump cene potiskal vse višje, bo lažje doseči nadaljnje koncesije,« je za Politico povedal predstavnik EU, ki je želel ostati neimenovan, da bi lahko odkrito spregovoril o spremembi pravil.

Postopek sprejemanja zakonodaje v EU bi lahko deloval tudi v nasprotju s cilji evropske komisije, saj kritiki opozarjajo, da ponovno odpiranje pravil neizogibno odpira vrata vmešavanju. Čeprav predlog pripravi izvršilni organ, lahko zakonodajalci in države članice zahtevajo spremembe.

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»Če bi komisija ponovno odprla vprašanje uredbe o metanu, bi se v parlamentu najprej pojavil predlog za zavrnitev z besedilom: 'V redu, opustimo celotno uredbo o metanu,' in verjamem, da bi ta dobil večinsko podporo,« je pred poletjem za Politico dejala Jutta Paulus, nemška evropska poslanka iz vrst Zelenih, ki je v imenu parlamenta vodila pogajanja o tem paketu pravil pred njegovim sprejetjem.

Komisija bi imela omejena sredstva, s katerimi bi lahko zagotovila, da revizija ne bi presegla načrtovanih sprememb, je dodala. Vendar pa bi se lahko oprla na pretekle primere; spomnila je, da je evropska komisija leta 2015 zagrozila z umikom pravil o posodobitvi pravnega statusa volkov, če bi zakonodajalci šli predaleč.

Prav k temu je v pismu, poslanem v ponedeljek predsednici komisije Ursuli von der Leyen in drugim komisarjem, pozvala skupina evropskih poslancev sredinske levice. V pismu, ki ga je na vpogled dobil tudi Politico, so evropsko komisijo pozvali, naj »v celoti izkoristi svojo pravico do umika predloga«, če bi zakonodajalci poskušali vključiti dodatna dopolnila, ter dodali, da bi moral predlog vsebovati »zavezujoč časovni načrt izvajanja«.

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Evropski poslanci in nekateri predstavniki držav članic so že nakazali, da si bodo dejansko prizadevali za več. Predlog »ni zadosten«, je za Politico dejal češki minister za trgovino Karel Havlíček, ki je vodil kampanjo držav članic za preložitev uveljavitve pravil. Vendar je dodal, da je »celotni zakonodajni postopek še pred nami«. Vidni evropski poslanec sredinske desnice Christian Ehler je prejšnji teden pozval k triletni preložitvi.

Diplomati prav tako navajajo, da nekatere države članice upajo, da bo komisija v okviru pregleda pravil, predvidenega za januar 2028, proučila možnosti za nadaljnje preložitve. Vendar to za zdaj ostaja na ravni ugibanj; enoletni zamik bo vključeval le posodobitve časovnice, brez kakršnih koli pogojev ali določb o nadaljnjem odlašanju – kljub namigom komisarja Jørgensena, da bi bilo lahko drugače –, so Politicu povedali diplomati, seznanjeni z zadevo. Tiskovni predstavnik evropske komisije zadeve ni želel komentirati.

Nemčija, ki je glede teh pravil razdeljena, podpira enoletni odlog, vendar še ni nakazala podpore za daljše obdobje, je Politicu zaupal dobro obveščen vir.

Trenutna različica pravil, sprejeta leta 2024, je nastala kot posledica političnega barantanja med institucijami v zadnjem trenutku, na kar je imela evropska komisija le omejen vpliv. Uredba je bila prvotno zasnovana tako, da je ciljala na domače proizvajalce, obveznosti glede uvoza pa so bile parlamentarna koncesija, dogovorjena tik pred zdajci v pogajanjih med zakonodajalci in vladami, je pojasnila glavna pogajalka Paulusova.

Dogovore je bilo treba skleniti v zadnjem trenutku, je dodala in se spomnila, da je poljske poslance iz skrajno desne skupine Evropski konservativci in reformisti (ECR) prepričala v sprejetje pravil le tako, da jim je predstavila koristnost zahtev glede poročanja pri »onemogočanju« delovanja ruske flote v senci. EU takrat še ni prepovedala uvoza ruskega plina.

Vprašanje pa je tudi, ali bodo države članice privolile v uveljavljanje pravil na nacionalni ravni. Čeprav se države pritožujejo, da pravila niso jasna glede tega, katera orodja tretjih oseb lahko podjetja uporabijo za dokazovanje zanesljivosti poročanja o emisijah, zakonodaja določa, da je to v prvi vrsti naloga vlad.

»Pravila določajo, da je izvajanje v pristojnosti držav članic, tudi kadar [uredba] pušča prostor za dopolnitve – bistvo je prav v tej prožnosti,« je dejala Léa Pilsner, direktorica za energetsko politiko pri organizaciji Environmental Defense Fund Europe. Hkrati pa celo nekateri predstavniki držav, ki so pravila že uvedle, opozarjajo, da še vedno potrebujejo dodatna navodila komisije.