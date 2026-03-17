Evropska unija bo pomagala pri ponovnem odprtju poškodovanega naftovoda Družba, po katerem na Madžarsko in Slovaško čez Ukrajino prihaja ruska nafta, sta danes v skupni izjavi sporočila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik evropskega sveta Antonio Costa.

»Po ponovnih ruskih napadih 27. januarja na naftovod Družba (...) smo se z našimi ekipami vključili v intenzivne pogovore z državami članicami in Ukrajino na vseh ravneh, da bi popravili in ponovno vzpostavili pretok nafte na Madžarsko in Slovaško,« sta v skupni izjavi zapisala von der Leynova in Costa.

»EU je Ukrajini ponudila tehnično podporo in finančna sredstva. Ukrajinci so to ponudbo z veseljem sprejeli,« sta še dodala.

Energetska varnost za vse državljane

Pri tem sta zagotovila, da je prednostna naloga Unije zagotoviti energetsko varnost za vse evropske državljane, evropska komisija pa bo še naprej sodelovala pri iskanju alternativnih poti za tranzit neruske nafte v države Srednje in Vzhodne Evrope, je sporočila komisija.

Ukrajina, ki je delovanje naftovoda ustavila konec januarja, trdi, da je bil poškodovan v ruskih zračnih napadih in ga še niso popravili. Madžarska medtem blokira tako nove sankcije EU proti Moskvi kot posojilo EU Kijevu v višini 90 milijard evrov, dokler naftovod ne bo ponovno odprt.

Tudi pred današnjim zasedanjem ministrov EU za evropske zadeve v Bruslju je madžarski minister za evropske zadeve Janos Boka vztrajal pri ponovnem odprtju naftovoda Družba.

Pri tem je poudaril, da je delovanje naftovoda ključno za energetsko varnost Evrope, zlasti ob trenutnem stopnjevanju napetosti na Bližnjem vzhodu, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.