Avstrija bo z novim šolskim letom prepovedala nošenje naglavnih rut v šolah

V Avstriji bo dekletom, mlajšim od 14 let, z novim šolskim letom prepovedano nošenje naglavnih rut v šolah, je danes sporočila ministrica za družino, mlade, EU in integracijo Claudia Plakolm. Kot je napovedala, bo parlament zakon, ki bo uvedel to prepoved, obravnaval v kratkem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrep prepovedi nošenja naglavnih rut v šolah naj bi začel veljati v šolskem letu 2026/2027, je dejala Plakolm iz vrst avstrijske ljudske stranke (ÖVP).

Avstrijsko ustavno sodišče je leta 2019 zavrnilo poskus prejšnje vlade pod vodstvom ÖVP, da bi prepovedala nošenje naglavnih rut v šolah. Vendar so člani aktualne vlade, ki jo sestavljajo ÖVP, socialdemokrati (SPÖ) in liberalna stranka Neos, prepričani, da bo prepoved tokrat obveljala, poroča dpa.

Povečanje števila muslimanskih deklet

Kot je danes dejala Plakolm, se je število muslimanskih deklet, mlajših od 14 let, v avstrijskih šolah od leta 2019 povečalo s 3000 na 12.000.

Nošenje naglavne rute ni verski obred, temveč dekleta uči "razvijati občutke sramu" in vodi do "popačene podobe telesa" in "nestabilne samozavesti", je opozorila.

Zagrožena denarna kazen

Osnutek zakona določa, da če dekleta v šoli kljub prepovedi nosijo naglavno ruto, se morajo učitelji najprej pogovoriti z njihovimi starši. V primeru ponavljajočih se kršitev pa je zagrožena denarna kazen v višini od 150 do 800 evrov.

Islamska skupnost v Avstriji je do načrtov vlade kritična in je koalicijske stranke obtožila, da se namesto z dobrobitjo otrok ukvarjajo s političnimi koristmi. "Cilj je izkoristiti protiislamsko razpoloženje," je skupnost zapisala v izjavi.

Tako kot v več evropskih državah so tudi v Avstriji v zadnjih letih pridobile na moči protipriseljenske stranke, septembra lani pa so skrajno desni svobodnjaki (FPÖ) prvič zmagali na parlamentarnih volitvah. Potem ko so koalicijska pogajanja z ljudsko stranko v začetku leta propadla, so svobodnjaki sicer pristali v opoziciji.