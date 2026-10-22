Nagrada Saharova ICC kot politično sporočilo ZDA

Evropski parlament je letos nagrado Saharova podelil Mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC). To je v času ameriških sankcij proti sodnikom, tožilcem in tudi samemu sodišču močno politično sporočilo. Evropski poslanci so v zadnjem obdobju izražali globoko zaskrbljenost zaradi vse večjih groženj in različnih nizov ameriških sankcij.

Evropsko komisijo so že večkrat pozvali, naj aktivira akt EU o blokiranju, da bi uradnike ICC zaščitili pred ekstrateritorialnimi napadi, sodišču pa omogočili, da popolnoma neodvisno nadaljuje svoje dejavnosti. K aktivaciji tega instrumenta je Bruselj v času prejšnje vlade pozivala tudi Slovenija.