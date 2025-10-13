Bogomir Kovač: Švedski akademiki so z izborom želeli poudariti pomembnost rasti

Nagrado iz ekonomskih znanosti v spomin na Alfreda Nobela, kot se uradno imenuje Nobelova nagrada za ekonomijo, so si letos razdelili Joel Mokyr in Peter Howitt iz ameriških univerz Northwestern in Brown in pa Philippe Aghion iz College de France, INSEAD in London School of Economics, in sicer za raziskave, kako lahko nove tehnologije poganjajo gospodarsko rast, so sporočili švedski akademiki.

Kovač: Nagrada je šla v prave roke

Sporočilo Nobelovih nagrad je običajno širše in tokrat je zgodba še bolj očitna, saj so lavreati morda nekaj manj izpostavljeni ekonomisti, ugotavlja Bogomir Kovač iz Ekonomske fakultete v Ljubljani. »Glede na to, da sta dva od njih Evropejca, kar se pri teh nagradah le redko zgodi, zgodba govori tudi o grožnji, ki jo predstavlja globalna, zlasti ameriška protekcionistična politika, ki je že v izhodišču uperjena proti neki trajnostni rasti. Govori tudi o Evropi, ki išče svojo pot, da se z višjo stopnjo rasti uveljavi v svetu, zlasti v razmerju do ZDA in Kitajske. Mislim, da so švedski akademiki z izborom želeli poudariti pomembnost rasti, zlasti t. i. zelene rasti, ki bi bila trajnostna na dolgi rok. Druga stvar pa je uvajanje umetne inteligence, ki je v ozadju morda najbolj prodorna tehnološka inovacija.«

Nagrada je šla po njegovem mnenju v prave roke: »To so v stroki dobro uveljavljeni raziskovalci, ki delujejo na zelo uglednih fakultetah in v pomembnih raziskovalnih skupinah. Z akademskega zornega kota so poiskali neko ravnotežje med ekonomsko zgodovino, torej nekim kvalitativnim in zelo pomembnim pristopom in pa tehničnim pristopom, ki teorijo in ekonomiko rasti vidi skozi matematične modele, inovacije in vprašanja znanja, investicij itd.

Mislim, da so hoteli poudariti, kako izjemno občutljiv in tvegan zgodovinski trenutek je pred nami. Vrsta znakov kaže, da se – po 200 letih tehnološkega razvoja – faktorji vendarle stabilne gospodarske rasti začenjajo rušiti. Izgubljamo kompas, ki je bil Adama Smitha dalje vendarle grajen na nekem ekonomskem liberalizmu, ki pomeni odprtost, mednarodno konkurenčnost, inovacije in najrazličnejše oblike sodelovanja, kar je danes ogroženo. Družba rast potrebuje, a mora biti vzdržna in hkrati socialno in ekološko ozaveščena.«

Vsi trije nagrajenci so po Kovačevi oceni »opozorili na kompleksnost in usodnost razvoja in rasti, ki pa mora biti prava rast. Tako da prinaša blaginjo za čim večje število ljudi in je globalno čim bolj enakomerno porazdeljena (problem enakosti) in vključuje zeleno rast, ki bi omogočila preživetje in prosperiteto naše civilizacije.«

Gospodarske rasti ne moremo jemati kot samoumevne

V zadnjih dveh stoletjih je svet prvič v zgodovini doživel trajnostno gospodarsko rast. To je veliko število ljudi rešilo iz revščine in postavilo temelje naše blaginje. Letošnji nagrajenci pojasnjujejo, kako inovacije zagotavljajo zagon za nadaljnji napredek, je sicer zapisano v utemeljitvi nagrade.

Ameriško-izraelski ekonomski zgodovinar nizozemskega rodu Joel Mokyr je po oceni švedske žirije »uporabil zgodovinske vire za odkrivanje vzrokov, zakaj je trajnostna rast postala nova normalnost. Pokazal je, da če želimo, da si inovacije sledijo druga drugi, ne moramo le vedeti, da nekaj deluje, ampak moramo imeti tudi znanstvene razlage, ki to pojasnjujejo. Slednje so pred industrijsko revolucijo pogosto primanjkovale, zato je bilo težko graditi na novih odkritjih in izumih. Poudaril je tudi pomen odprtosti družbe za nove ideje in dopuščanja sprememb.«

Francoski ekonomist Philippe Aghion in njegov kanadski kolega Peter Howitt sta preučevala mehanizme trajnostne rasti. V članku iz leta 1992 sta izdelala matematični model za tako imenovano kreativno uničenje: ko na trg pride nov in boljši izdelek, podjetja, ki prodajajo starejše izdelke, izgubijo. Inovacija predstavlja nekaj novega in je zato kreativna. Vendar je tudi destruktivna, saj podjetje, katerega tehnologija postane zastarela, izpade iz konkurence.

»Delo nagrajencev kaže, da gospodarske rasti ne moremo jemati kot samoumevno. Ohraniti moramo mehanizme, ki so podlaga za kreativno uničenje, da ne bi spet padli v stagnacijo,« je povedal John Hassler, predsednik odbora za nagrado za ekonomske znanosti.