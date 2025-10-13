  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Bogomir Kovač: Švedski akademiki so z izborom želeli poudariti pomembnost rasti

    Švedsko žirijo so prepričali ekonomisti Joel Mokyr, Phillipe Aghion in Peter Howitt za raziskave gospodarske rasti, ki bi bila vzdržna tudi na dolgi rok.
    Letošnji Nobelovci za ekonomijo so Joel Mokyr, Philippe Aghion in Peter Howitt za študije, kako tehnologija vpliva na trajnostno rast. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
    Letošnji Nobelovci za ekonomijo so Joel Mokyr, Philippe Aghion in Peter Howitt za študije, kako tehnologija vpliva na trajnostno rast. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
    Miha Jenko
    13. 10. 2025 | 16:00
    13. 10. 2025 | 17:00
    5:10
    Nagrado iz ekonomskih znanosti v spomin na Alfreda Nobela, kot se uradno imenuje Nobelova nagrada za ekonomijo, so si letos razdelili Joel Mokyr in Peter Howitt iz ameriških univerz Northwestern in Brown in pa Philippe Aghion iz College de France, INSEAD in London School of Economics, in sicer za raziskave, kako lahko nove tehnologije poganjajo gospodarsko rast, so sporočili švedski akademiki.

    Kovač: Nagrada je šla v prave roke

    Sporočilo Nobelovih nagrad je običajno širše in tokrat je zgodba še bolj očitna, saj so lavreati morda nekaj manj izpostavljeni ekonomisti, ugotavlja Bogomir Kovač iz Ekonomske fakultete v Ljubljani. »Glede na to, da sta dva od njih Evropejca, kar se pri teh nagradah le redko zgodi, zgodba govori tudi o grožnji, ki jo predstavlja globalna, zlasti ameriška protekcionistična politika, ki je že v izhodišču uperjena proti neki trajnostni rasti. Govori tudi o Evropi, ki išče svojo pot, da se z višjo stopnjo rasti uveljavi v svetu, zlasti v razmerju do ZDA in Kitajske. Mislim, da so švedski akademiki z izborom želeli poudariti pomembnost rasti, zlasti t. i. zelene rasti, ki bi bila trajnostna na dolgi rok. Druga stvar pa je uvajanje umetne inteligence, ki je v ozadju morda najbolj prodorna tehnološka inovacija.«            

    Nagrada je šla po njegovem mnenju v prave roke: »To so v stroki dobro uveljavljeni raziskovalci, ki delujejo na zelo uglednih fakultetah in v pomembnih raziskovalnih skupinah. Z akademskega zornega kota so poiskali neko ravnotežje med ekonomsko zgodovino, torej nekim kvalitativnim in zelo pomembnim pristopom in pa tehničnim pristopom, ki teorijo in ekonomiko rasti vidi skozi matematične modele, inovacije in vprašanja znanja, investicij itd.

    Mislim, da so hoteli poudariti, kako izjemno občutljiv in tvegan zgodovinski trenutek je pred nami. Vrsta znakov kaže, da se – po 200 letih tehnološkega razvoja – faktorji vendarle stabilne gospodarske rasti začenjajo rušiti. Izgubljamo kompas, ki je bil Adama Smitha dalje vendarle grajen na nekem ekonomskem liberalizmu, ki pomeni odprtost, mednarodno konkurenčnost, inovacije in najrazličnejše oblike sodelovanja, kar je danes ogroženo. Družba rast potrebuje, a mora biti vzdržna in hkrati socialno in ekološko ozaveščena.«

    Vsi trije nagrajenci so po Kovačevi oceni »opozorili na kompleksnost in usodnost razvoja in rasti, ki pa mora biti prava rast. Tako da prinaša blaginjo za čim večje število ljudi in je globalno čim bolj enakomerno porazdeljena (problem enakosti) in vključuje zeleno rast, ki bi omogočila preživetje in prosperiteto naše civilizacije.«

    Gospodarske rasti ne moremo jemati kot samoumevne

    V zadnjih dveh stoletjih je svet prvič v zgodovini doživel trajnostno gospodarsko rast. To je veliko število ljudi rešilo iz revščine in postavilo temelje naše blaginje. Letošnji nagrajenci pojasnjujejo, kako inovacije zagotavljajo zagon za nadaljnji napredek, je sicer zapisano v utemeljitvi nagrade.

    Ameriško-izraelski ekonomski zgodovinar nizozemskega rodu Joel Mokyr je po oceni švedske žirije »uporabil zgodovinske vire za odkrivanje vzrokov, zakaj je trajnostna rast postala nova normalnost. Pokazal je, da če želimo, da si inovacije sledijo druga drugi, ne moramo le vedeti, da nekaj deluje, ampak moramo imeti tudi znanstvene razlage, ki to pojasnjujejo. Slednje so pred industrijsko revolucijo pogosto primanjkovale, zato je bilo težko graditi na novih odkritjih in izumih. Poudaril je tudi pomen odprtosti družbe za nove ideje in dopuščanja sprememb.«

    Francoski ekonomist Philippe Aghion in njegov kanadski kolega Peter Howitt sta preučevala mehanizme trajnostne rasti. V članku iz leta 1992 sta izdelala matematični model za tako imenovano kreativno uničenje: ko na trg pride nov in boljši izdelek, podjetja, ki prodajajo starejše izdelke, izgubijo. Inovacija predstavlja nekaj novega in je zato kreativna. Vendar je tudi destruktivna, saj podjetje, katerega tehnologija postane zastarela, izpade iz konkurence.

    »Delo nagrajencev kaže, da gospodarske rasti ne moremo jemati kot samoumevno. Ohraniti moramo mehanizme, ki so podlaga za kreativno uničenje, da ne bi spet padli v stagnacijo,« je povedal John Hassler, predsednik odbora za nagrado za ekonomske znanosti.

     

    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Poročila s fronte niso optimistična

    Branilcem grozi, da jih bodo pri Pokrovsku stisnili v obroč.
    Boris Čibej 13. 10. 2025 | 17:40
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Ogrevanje

    S kurilno sezono se zrak poslabša, težava je kurjenje lesa

    Les je obnovljivo gorivo in strateški vir, a treba bo doseči cilje nove direktive o kakovosti zraka.
    Borut Tavčar 13. 10. 2025 | 17:26
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gore

    Teden po gorski nesreči izgubila boj za življenje

    V soboto so morali reševati ženski, ki ju je ujela tema, v nedeljo ponesrečenca.
    13. 10. 2025 | 17:20
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    PU Nova Gorica

    Osumljenega za spolni napad na mladoletnika išče tudi italijanska policija

    Za pobeglo osebo so izdali tiralico, mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo (ENPP).
    13. 10. 2025 | 17:10
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Francija

    Izvedel, kdaj bo z visoko dvignjeno glavo moral v zapor

    Nekdanji francoski predsednik je dobil datum, kdaj bo začel prestajati kazen.
    13. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
