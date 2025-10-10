Nagrajenka Nobelovo nagrado za mir posvetila Trumpu

Voditeljica venezuelske opozicije Maria Corina Machado je svojo Nobelovo nagrado za mir posvetila ljudem Venezuele in ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»To nagrado posvečam trpečim ljudem Venezuele in predsedniku Trumpu za njegovo odločno podporo naši stvari!« je zapisala na družbenem omrežju X. »Smo na pragu zmage in danes, bolj kot kadarkoli prej, računamo na predsednika Trumpa, ljudi Združenih držav, ljudi Latinske Amerike in demokratične narode sveta kot naše glavne zaveznike pri dosegi svobode in demokracije,« je dodala.

Nobelov komite je Machado pohvalil za njeno »neutrudno delo pri spodbujanju demokratičnih pravic za ljudi Venezuele in prizadevanja za pravičen ter miren prehod iz diktature v demokracijo.«

Machado se sicer že leto dni nahaja v skrivališču v Venezueli, vse odkar je bil avtoritarni levičarski predsednik Nicolas Maduro obtožen kraje volitev. Ker ji ni bilo dovoljeno kandidirati, je Machado podpirala svojega nadomestnega kandidata, nekdanjega diplomata Edmunda Gonzalesa Urrutio, katerega zmago mednarodna skupnost šteje za legitimno.

Machado je podprla Trumpovo kampanjo vojaškega pritiska na Madurova, vključno z ameriškim pomorskim oporiščem v bližini Venezuele, ki ga vidi kot nujni ukrep za demokratični prehod.

Jorgen Watne Frydnes iz Nobelovega komiteja ob razglasitvi nagrajenke. FOTO: Rodrigo Freitas/Reuters

Trumpova administracija odločitev ostro kritizirala

Medtem je Bela hiša ostro kritizirala odločitev norveškega Nobelovega komiteja, da je Nobelova nagrada za mir podeljena komu drugemu kot Donaldu Trumpu, piše The Guardian.

Visoki svetovalci ameriškega predsednika so napadli norveški komite, češ da je politično pristranski. »Nobelov komite je pokazal, da postavlja politiko pred mir,« je zapisal Steven Cheung, Trumpov svetovalec in direktor komunikacij Bele hiše. »Trump bo še naprej sklepal mirovne dogovore, končeval vojne in reševal življenja,« je dodal.

Richard Grenell, Trumpov poseben odposlanec, ki vodi gospodarske pogovore z Madurovo administracijo, je nad odločitvijo komiteja prav tako izrazil nezadovoljstvo in na družbenih omrežjih zapisal: »Nobelova nagrada je umrla pred leti.«

Ameriški predsednik za nagrado odkrito lobiral

Trump je odprto lobiral za nagrado, ko je pred današnjo odločitvijo dosegel dogovor o miru za Gazo, še piše The Guardian. Diplomati in pogajalci menijo, da je to celo vplivalo na njegovi časovni okvir za premirje.

Donald Trump je od svojega povratka v Belo hišo natančno in brez sramu lobiral za Nobelovo nagrado za mir, pri čemer je v zadnjih dneh pred njeno razglasitvijo povečal svoje napore, piše The Guardian. Njegovi zavezniki so v zadnjem poskusu podprli njegov poziv na mirovno nagrado, ob tem pa so na televiziji in družbenih omrežjih izpostavljali njegov prispevek k morebitnemu miru v Gazi, kjer je podprl dogovor med Izraelom in Hamasom. Trump je mirovno nagrado redno omenjal v povezavi s svojim prizadevanjem za prenehanje vojn in menil, da bi nagrado tudi prejel, če bi bil na njegovem mestu Barack Obama. Vmes je pritisnil tudi na norveške oblasti, to pa je potrdil z neposrednimi pogovori z Jensom Stoltenbergom, norveškim ministrom za finance, ter drugimi vplivnimi osebami.

Ameriški predsednik je lobiral tudi pri visokih norveških uradnikih, mnenje, da si zasluži nagrado pa so podprli njegovi politični zavezniki, ki so ta teden zahtevali, da zavoljo njegovih prizadevanj za mir v Gazi nagrado prejme Donald Trump.

Trumpov posebni odposlanec Richard Grenell (levo) v spremstvu ameriškega predsednika. FOTO: Jim Watson/Reuters

»Ko avtoritarni režim prevzame oblast, je ključno prepoznati pogumne branilce svobode, ki se dvignejo in uprejo,« je zapisano v izjavi komiteja. »Demokracija je odvisna od ljudi, ki nočejo molčati, ki si upajo stopiti naprej kljub velikemu tveganju, in ki nas opominjajo, da svobode nikoli ne smemo jemati za samoumevne, temveč jo moramo vedno braniti - z besedami, pogumom in odločnostjo.«

Christopher Sabatini, višji raziskovalec za Latinsko Ameriko pri think tanku Chatham House, je menil, da bo Trump zaradi odločitve komiteja verjetno jezen: »Brez sramu je lobiral za to Nobelovo nagrado, celo pretiraval s svojo globalno vlogo pri miru. Mobiliziral je pomembne vojaške vire ob velikih političnih stroških zanj, predvsem ob obali Venezuele. In potem mu je nagrada, ki jo je najbolj želel, vzeta prav od tistega, ki ga naj bi branil. Ne vem, kako bo to sprejel človek, ki osebne pritožbe vedno nosi na svojem rokavu.«

Sabatini je ob tem dodal, da bo zaradi podelitve nagrade voditeljici venezuelske opozicije užaloščena tudi Madurova administracija, a »morda bo to - glede na verjetno osebno reakcijo Trumpa - lahko celo v njihovo korist.«