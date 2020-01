FOTO:Naj najboljša zmaga! New York Times za Amy Klobuchar in Elizabeth Warren

Zadnje demokratsko televizijsko soočenje v Iowi. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Včasih Američani niso verjeli, da lahko katoličan postane predsednik. John F. Kennedy med branjem New York Timesa. FOTO: Wikipedia

Hillary Clinton ni uspelo. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

New York – Take that,!* Vermontski senator s svojimi idejami demokratičnega socializma podira številne dosedanje ameriške tabuje, če je verjeti njegovi kolegici iz Massachusettsa, pa še pred kratkim ni verjel, da lahko v Belo hišo pride ženska. Vplivni New York Times zdaj podpira kar dve, polegše senatorko iz Minnesote slovenskih koreninResnici na ljubo je Sanders med zadnjim televizijskim soočenjem demokratskih predsedniških kandidatov v Iowi zanikal očitano oceno iz leta 2018, da ženska ne more zmagati na ameriških predsedniških volitvah, a si je zato prislužil še obtožbo, da je lažnivec.Imenoval si me za lažnivko na nacionalni televiziji, je senatorka iz Massachusettsa po koncu soočenja očitala vermontskemu. Še vedno velja beseda enega proti drugemu, dilemo pa je mogočno presekal New York Times. Eden najvplivnejših ameriških časopisov predlaga tekmo med Elizabeth Warren in Amy Klobuchar. »Naj najboljša zmaga!«Svojo morebitno oceno je takoj popravil tudi Sanders. Že pred tridesetimi leti je govoril o možnostih za predsednico in se je na zadnjih volitvah vključil v tekmo za demokratsko kandidaturo šele, ko se za to ni odločila Elizabeth Warren, je poudaril na zadnjem demokratskem televizijskem soočenju v Iowi. In sploh je zadnja demokratska kandidatkadobila tri milijone več glasov od republikanskega. Kako bi lahko kdorkoli mislil, da ženska ne more biti predsednica ZDA?Spol so kot oviro omenjale tudi številne ameriške političarke, med njimi Amy Klobuchar, ki je na predzadnjem soočenju spraševala, ali bi ženska s tako malo izkušnjami kot 38-letni, nekdanji župan iz South Benda, sploh bila na odru. Ipsosova raziskava javnega mnenja iz junija 2019 je razkrila, da bi 74 odstotkov demokratov in neodvisnih volivcev bilo zadovoljnih, če bi imeli predsednico, le 33 odstotkov pa jih meni, da bi bili zadovoljni tudi njihovi sosedje.V Iowi je Warrenova opozorila, da so moški tekmeci Bernie Sanders,, Pete Buttigieg inskupaj izgubili deset volitev, ženski pa še nobenih. Amy Klobuchar je živahno prikimavala in poudarila, da je večkrat zmagovala v volilnih okrajih, ki jih ni mogla pridobiti niti Hillary Clinton, vsakič, ko je nastopila, pa je zmagala nad republikanskim kandidatom.Potomka iz Slovenije priseljenega rudarja prihaja iz ameriškega osrčja, ki je za številne elitiste le območje za prelete z vzhodne na zahodno obalo in nasprotno, prav zvezne države, kot so Pensilvanija, Michigan ali Wisconsin, pa so že leta 2016 pripomogle k zmagi Donalda Trumpa in bodo morda tudi letos.»Hočem zgraditi moder zid okrog teh držav in Donald Trump bo plačal zanj!« je v nedavnem intervjuju zatrdila Klobucharjeva, mnogi pa so doslej Elizabeth Warren dajali večjo verjetnost za pridobitev demokratske predsedniške nominacije. A tudi New York Times poudarja pomikanje zadnje na skrajno levico, kjer tekmuje s Sandersom, in Klobucharjeva, ki je s svojo politično zmernostjo najbolj produktivna demokratska senatorka, se jim zdi dobra protikandidatka.V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so se Američani spraševali, ali lahko na predsedniških volitvah zmaga katoličan, in leta 2008 o možnostih temnopoltega kandidata.insta vsem pokazala, da je to mogoče. Je zdaj čas za predsednico ZDA?* Sprijazni se s tem, Bernie Sanders!