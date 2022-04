Naj si Francozi ne zaželijo poskusiti z Marine Le Pen

V nadaljevanju preberite:

S spremembami ni nič narobe, če peljejo v pravo smer. Na slabše si ne more želeti nihče. A kaj je slabše v Franciji?

Pred drugim krogom predsedniških volitev 24. aprila se zdi upravičeno vprašanje, koliko se je kdo od obeh »finalistov« za Elizejsko palačo – kakor pred petimi leti se bosta spet pomerila Emmanuel Macron in Marine Le Pen – sposoben oziroma odločen spremeniti; tudi koliko sta se v zadnjih letih oba politično preobrazila ... na bolje za dobro ljudi.

Na račun Marine Le Pen, voditeljice skrajno desnega Nacionalnega zbora, ne manjka svarečih očitkov, češ naj se še tako besedno »umirja« in pomika z roba proti klasični desnici, v svoji ideološki biti ostaja ekstremna. Naj še tako ponavlja, da bo Francijo vrnila Francozom in ekonomsko poskrbela za čim višjo kupno moč vseh, ne le elit, bi lepenizem moralno dodatno poglobil notranje razkole.