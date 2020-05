Naj visi … netopir Pedro!

»Sprejmimo to športno in v ekipnem duhu! Potrepljajmo po hrbtu soigralce, ki dobro igrajo, in ponudimo pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Konec koncev je to tekmovanje, v katerem ne sme nihče izgubiti, tekmovanje, v katerem moramo skupaj zmagati!«S temi besedami je Xie Feng, visoki predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva v Hongkongu, ta teden pripravil svet na možnost, da na Kitajskem nikoli ne bodo objavili, kdo je bil ničti pacient, torej človek, ki je prvi zbolel za netipično pljučnico, ki jo poznamo kot covid-19.Kitajska vztraja, da je odkritje ničtega pacienta naloga in obveznost vsake države, v kateri se je razširil ...