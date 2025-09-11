Superbogati Američani še bogatejši, po 34 letih iz deseterice izpadel Bill Gates

Ameriški superbogataši so v zadnjem letu še utrdili svojo prevlado. Prag za vstop na Forbesovo lestvico 400 najbogatejših je letos znašal 3,8 milijarde dolarjev ali 3,24 milijarde evrov, kar je 500 milijonov dolarjev (427 milijonov evrov) več kot leto prej. Skupno premoženje 400 najbogatejših v državi znaša – preračunano v evre – 5,63 bilijona oziroma 5.630.000.000.000. To pomeni, da so v 12 mesecih obogateli za približno tisoč milijard evrov, piše Forbes.

Deset najbogatejših Američanov FOTO: Forbes

Finančni prestol je znova zasedel Elon Musk, ki je postal prvi človek v zgodovini s premoženjem, vrednim več kot 400 milijard dolarjev oziroma 365 milijard evrov – za primerjavo, načrtovani celoletni odhodki državnega proračuna Slovenije znašajo 17 milijard evrov. Njegovo bogastvo se je v letu dni povečalo predvsem zaradi rasti delnic Tesle ter višjih vrednosti podjetij Spacex in xAI. Musk je za kar 130 milijard evrov prehitel drugega na lestvici, ustanovitelja Oracla Larryja Ellisona, čigar mošnjiček premore 236 milijard evrov. Te dni so mediji sicer poročali, da bi ga lahko glede na poslovni rezultat v zadnjem četrtletju prehitel Ellison, vendar je ta domnevna prevlada trajala le nekaj ur.

Na tretjem mestu je Mark Zuckerberg, ustanovitelj Mete, s premoženjem v višini 216 milijard evrov.

Dvajset najbogatejših Američanov skupaj obvladuje kar 2,56 bilijona evrov, skoraj polovico vsega premoženja ameriških milijarderjev. Lani je ta skupina posedovala 1,96 bilijona evrov, kar pomeni 600-milijardni skok v enem letu. Kar 15 izmed teh dvajsetih zdaj spada v »klub sto milijard dolarjev«, torej njihova vrednost presega mejo 85 milijard evrov, še piše Forbes.

Med novimi člani kluba so tudi dediči imperija Walmart – Alice, Rob in Jim Walton. Alice Walton je z 90,43 milijarde evrov postala prva Američanka, ki je presegla magično mejo sto milijard dolarjev. Najbogatejša ženska podjetnica, ki je svoje premoženje ustvarila sama, ostaja Diane Hendricks, lastnica podjetja ABC Supply, z 19 milijardami evrov.

Na lestvici je letos 62 žensk, medtem ko jih je bilo leto prej 67. Dve sta zaradi »premajhnega« premoženja zdrsnili pod prag, tri pa so v tem času umrle. Vsi novouvrščeni na lestvici so moški.

Bill Gates po 34 letih izpadel iz deseterice

Večina milijarderjev je bogatejših kot lani, a 89 posameznikom je premoženje obstalo ali upadlo. Med njimi je tudi Bill Gates, ki je bil skoraj tri desetletja prvi ali drugi na lestvici, letos pa prvič po 34 letih ni več med deseterico. Svoje bogastvo je v zadnjih letih razdelil med fundacije in bivšo ženo Melindo French Gates, ki je zdaj 33. z okoli 28 milijardami evrov.

Kljub visokemu pragu se je na seznam uspelo prebiti 14 novincem, vsi pa so svoje premoženje ustvarili sami. Najbogatejši novinec je Edwin Chen, ustanovitelj podjetja Surge AI, ki je s 15,4 milijarde evrov pri 37 letih najmlajši član Forbes 400. Poleg njega izstopajo še Adam Foroughi (AppLovin, 14,86 milijarde evrov) ter Robert Pender in Michael Sabel (Venture Global, vsak po 10,93 milijard evrov). Med bolj znanimi novinci so še Vlad Tenev (Robinhood) in Travis Boersma (Dutch Bros Coffee).

Obenem je 26 ljudi z lestvice izpadlo, saj jih je konkurenca prehitela. Med temi sta Travis Kalanick, soustanovitelj Uberja, in milijarder iz sveta velnesa Frank VanderSloot.

Nesramno bogati, a ne dovolj nesramno bogati

Zaradi rekordnega praga se je oblikovala posebna skupina tistih, ki imajo milijardno premoženje, a premalo za vstop v Forbes 400. V tem nič kaj nezavidljivem položaju je zdaj kar 500 Američanov. Med njimi so zvezdniki, kot so Oprah Winfrey (2,65 milijarde evrov), Alexandr Wang (Scale AI, 2,73 milijard evrov), Howard Lutnick (2,9 milijard evrov), ustvarjalca South Parka Trey Parker in Matt Stone (ena milijarda evrov), košarkarska legenda LeBron James (ena milijarda) in pevka Taylor Swift (1,4 milijarde evrov).

Čeprav premoženje raste do neslutenih višav, se to kaj prida ne pozna pri dobrodelnosti. Skupno so najbogatejši Američani podarili vsaj 272,3 milijarde evrov. A tri četrtine jih je v dobrodelne namene namenilo manj kot pet odstotkov svojega bogastva, kar 40 odstotkov pa celo manj kot en odstotek. Le enajst posameznikov je podarilo vsaj petino svojega premoženja.