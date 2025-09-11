  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Superbogati Američani še bogatejši, po 34 letih iz deseterice izpadel Bill Gates

    Najbogatejši Američani so skupaj vredni že več kot pet tisoč milijard evrov. Na lestvici 400 je letos 62 žensk, pet manj kot lani. Vsi novouvrščeni so moški.
    Mark Zuckerberg, Jeff Bezos in Elon Musk so skupaj vredni skoraj tisoč milijard evrov. FOTO: Julia Demaree Nikhinson/AFP
    Galerija
    Mark Zuckerberg, Jeff Bezos in Elon Musk so skupaj vredni skoraj tisoč milijard evrov. FOTO: Julia Demaree Nikhinson/AFP
    L. Š.
    11. 9. 2025 | 09:29
    11. 9. 2025 | 10:23
    5:26
    A+A-

    Ameriški superbogataši so v zadnjem letu še utrdili svojo prevlado. Prag za vstop na Forbesovo lestvico 400 najbogatejših je letos znašal 3,8 milijarde dolarjev ali 3,24 milijarde evrov, kar je 500 milijonov dolarjev (427 milijonov evrov) več kot leto prej. Skupno premoženje 400 najbogatejših v državi znaša – preračunano v evre – 5,63 bilijona oziroma 5.630.000.000.000. To pomeni, da so v 12 mesecih obogateli za približno tisoč milijard evrov, piše Forbes.

    Deset najbogatejših Američanov FOTO: Forbes
    Deset najbogatejših Američanov FOTO: Forbes

    Finančni prestol je znova zasedel Elon Musk, ki je postal prvi človek v zgodovini s premoženjem, vrednim več kot 400 milijard dolarjev oziroma 365 milijard evrov – za primerjavo, načrtovani celoletni odhodki državnega proračuna Slovenije znašajo 17 milijard evrov. Njegovo bogastvo se je v letu dni povečalo predvsem zaradi rasti delnic Tesle ter višjih vrednosti podjetij Spacex in xAI. Musk je za kar 130 milijard evrov prehitel drugega na lestvici, ustanovitelja Oracla Larryja Ellisona, čigar mošnjiček premore 236 milijard evrov. Te dni so mediji sicer poročali, da bi ga lahko glede na poslovni rezultat v zadnjem četrtletju prehitel Ellison, vendar je ta domnevna prevlada trajala le nekaj ur.

    Na tretjem mestu je Mark Zuckerberg, ustanovitelj Mete, s premoženjem v višini 216 milijard evrov.

    Dvajset najbogatejših Američanov skupaj obvladuje kar 2,56 bilijona evrov, skoraj polovico vsega premoženja ameriških milijarderjev. Lani je ta skupina posedovala 1,96 bilijona evrov, kar pomeni 600-milijardni skok v enem letu. Kar 15 izmed teh dvajsetih zdaj spada v »klub sto milijard dolarjev«, torej njihova vrednost presega mejo 85 milijard evrov, še piše Forbes.

    Med novimi člani kluba so tudi dediči imperija Walmart – Alice, Rob in Jim Walton. Alice Walton je z 90,43 milijarde evrov postala prva Američanka, ki je presegla magično mejo sto milijard dolarjev. Najbogatejša ženska podjetnica, ki je svoje premoženje ustvarila sama, ostaja Diane Hendricks, lastnica podjetja ABC Supply, z 19 milijardami evrov.

    Na lestvici je letos 62 žensk, medtem ko jih je bilo leto prej 67. Dve sta zaradi »premajhnega« premoženja zdrsnili pod prag, tri pa so v tem času umrle. Vsi novouvrščeni na lestvici so moški.

    Bill Gates po 34 letih izpadel iz deseterice

    Večina milijarderjev je bogatejših kot lani, a 89 posameznikom je premoženje obstalo ali upadlo. Med njimi je tudi Bill Gates, ki je bil skoraj tri desetletja prvi ali drugi na lestvici, letos pa prvič po 34 letih ni več med deseterico. Svoje bogastvo je v zadnjih letih razdelil med fundacije in bivšo ženo Melindo French Gates, ki je zdaj 33. z okoli 28 milijardami evrov.

    image_alt
    Vojna zakoncev Gates

    Kljub visokemu pragu se je na seznam uspelo prebiti 14 novincem, vsi pa so svoje premoženje ustvarili sami. Najbogatejši novinec je Edwin Chen, ustanovitelj podjetja Surge AI, ki je s 15,4 milijarde evrov pri 37 letih najmlajši član Forbes 400. Poleg njega izstopajo še Adam Foroughi (AppLovin, 14,86 milijarde evrov) ter Robert Pender in Michael Sabel (Venture Global, vsak po 10,93 milijard evrov). Med bolj znanimi novinci so še Vlad Tenev (Robinhood) in Travis Boersma (Dutch Bros Coffee).

    Obenem je 26 ljudi z lestvice izpadlo, saj jih je konkurenca prehitela. Med temi sta Travis Kalanick, soustanovitelj Uberja, in milijarder iz sveta velnesa Frank VanderSloot.

    Nesramno bogati, a ne dovolj nesramno bogati

    Zaradi rekordnega praga se je oblikovala posebna skupina tistih, ki imajo milijardno premoženje, a premalo za vstop v Forbes 400. V tem nič kaj nezavidljivem položaju je zdaj kar 500 Američanov. Med njimi so zvezdniki, kot so Oprah Winfrey (2,65 milijarde evrov), Alexandr Wang (Scale AI, 2,73 milijard evrov), Howard Lutnick (2,9 milijard evrov), ustvarjalca South Parka Trey Parker in Matt Stone (ena milijarda evrov), košarkarska legenda LeBron James (ena milijarda) in pevka Taylor Swift (1,4 milijarde evrov).

    Čeprav premoženje raste do neslutenih višav, se to kaj prida ne pozna pri dobrodelnosti. Skupno so najbogatejši Američani podarili vsaj 272,3 milijarde evrov. A tri četrtine jih je v dobrodelne namene namenilo manj kot pet odstotkov svojega bogastva, kar 40 odstotkov pa celo manj kot en odstotek. Le enajst posameznikov je podarilo vsaj petino svojega premoženja.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pokojnine

    Pokojninska reforma: Nekatere skrbi blaginja, druge finančna vzdržnost

    Pogoji za upokojitev ostajajo med najugodnejšimi v EU, minister Mesec ne vidi razlogov za referendum.
    Barbara Hočevar 10. 9. 2025 | 18:59
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Gospodarstvo  |  Novice
    $WLFI

    Kriptoimperij kriptokralja Donalda Trumpa in kriptovizionar Barron Trump

    Kriptokovanec, ki družini Trump prinaša milijarde, vlagateljem pa številna tveganja.
    Žan Urbanija 9. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Kruta resničnost trga

    Se »afriški Amazon« lahko kosa s kitajskima velikanoma Temu in Shein?

    Šest let po odmevni uvrstitvi na borzo se Jumia še vedno trudi dokazati, da je lahko dobičkonosno podjetje, ne le relikt iz obdobja poceni denarja.
    8. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Srhljivka z nesrečnim koncem, Dončić: To se mi še ni zgodilo

    Slovenski košarkarji so v četrtfinalu evropskega prvenstva v Rigi nudili več kot dostojen odpor favoriziranim Nemcem.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Gorenjska
    Kolesarska steza

    Zaradi spora med državo in nadškofijo morda ob milijone, župana ogorčena

    Nadškofija Ljubljana se je zaradi kršenja pogodbe pritožila na gradbeno dovoljenje za dokončanje kolesarske steze.
    Tina Horvat 10. 9. 2025 | 17:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Izkoriščanje tujih delavcev

    Inšpektorat s kazensko ovadbo nad kmetijo Bobnar, ostra obsodba Pirc Musarjeve

    Zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev je inšpektorat za delo vložil kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kranju.
    9. 9. 2025 | 15:10
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Jezni pogledi Slovencev so povedali vse, zmaga ni bila dovoljena

    Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtfinalni srhljivki morala priznati premoč Nemčiji z 91:99, potem ko je večji del tekme vodila.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 10. 9. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zaščita zdravja

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Znanost o dolgoživosti

    Nujni proaktivni pristopi k staranju

    Znanost o dolgoživosti pravi, da bi biilo treba namesto v zdravljenje večino sredstev vlagati v preprečevanje njihovih vzrokov.
    Maja Južnič Sotlar 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Forbeslestvica najbogatejšihpremoženjebogastvomilijarderjibogatašiZDA

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Izkoriščanje delavcev

    Kmetijska zbornica: Primer Bobnar neupravičeno meče slabo luč na slovenske kmete

    Primer ne odraža prakse večine slovenskih kmetij, je opozorila KGZS in pristojne pozvala, naj glede očitanih kršitev nemudoma ukrepajo.
    11. 9. 2025 | 11:08
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Spremembe pravil

    V ligi NBA novo pravilo, ki bo Dončiću ustrezalo

    Upravni odbor lige NBA je potrdil spremembo pravila, s katerim želijo spodbuditi igralce, da bi v zadnjih sekundah večkrat metali z velike razdalje.
    11. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prestop

    Bayern zamudil petmilijonsko priložnost za katalonskega zvezdnika

    Münchenski Bayern je leta 2022 v Madrid poslal delegacijo, ki se je poskusila dogovoriti za prestop tedaj 14-letnega Lamina Yamala.
    11. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Svetovno prvenstvo

    Slovenci kot maratonci, zdaj ne smejo ostati brez nagrade

    Slovenska odbojkarska reprezentanca v soboto proti Čilu začenja nastope na tretjem SP. Preboj iz skupine minimalni cilj, želje mnogo višje.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Forbesova lestvica

    Superbogati Američani še bogatejši, po 34 letih iz deseterice izpadel Bill Gates

    Najbogatejši Američani so skupaj vredni že več kot pet tisoč milijard evrov. Na lestvici 400 je letos 62 žensk, pet manj kot lani. Vsi novouvrščeni so moški.
    11. 9. 2025 | 09:29
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prestop

    Bayern zamudil petmilijonsko priložnost za katalonskega zvezdnika

    Münchenski Bayern je leta 2022 v Madrid poslal delegacijo, ki se je poskusila dogovoriti za prestop tedaj 14-letnega Lamina Yamala.
    11. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Svetovno prvenstvo

    Slovenci kot maratonci, zdaj ne smejo ostati brez nagrade

    Slovenska odbojkarska reprezentanca v soboto proti Čilu začenja nastope na tretjem SP. Preboj iz skupine minimalni cilj, želje mnogo višje.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Forbesova lestvica

    Superbogati Američani še bogatejši, po 34 letih iz deseterice izpadel Bill Gates

    Najbogatejši Američani so skupaj vredni že več kot pet tisoč milijard evrov. Na lestvici 400 je letos 62 žensk, pet manj kot lani. Vsi novouvrščeni so moški.
    11. 9. 2025 | 09:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vožnja

    Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo