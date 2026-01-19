  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Oxfam: Ukrepi Trumpovega predsedovanja so koristili najbogatejšim po svetu

    Prvih 12 najbogatejših ima po oceni Oxfama več premoženja kot polovica najrevnejših Zemljanov oz. več kot štiri milijarde ljudi.
    Na svetu je po podatkih Oxfama prvič v zgodovini več kot 3000 milijarderjev. FOTO: Willy Kurniawan/Reuters
    Galerija
    Na svetu je po podatkih Oxfama prvič v zgodovini več kot 3000 milijarderjev. FOTO: Willy Kurniawan/Reuters
    STA
    19. 1. 2026 | 09:18
    19. 1. 2026 | 09:26
    A+A-

    Skupno premoženje milijarderjev je lani doseglo nov rekord, je ob robu srečanja svetovne elite v švicarskem Davosu objavila mednarodna dobrodelna organizacija Oxfam. Kot so posvarili, krepitev premoženja najbogatejših predstavlja resno politično tveganje.

    image_alt
    Glavno vprašanje pred začetkom srečanja v Davosu: kaj še pripravlja Trump?

    Premoženje najbogatejših je lani zraslo za 16,2 odstotka na 18.300 milijard dolarjev, je sporočil Oxfam in razlog pripisal tudi politikam ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

    »Ukrepi Trumpovega predsedovanja, vključno s spodbujanjem deregulacije in spodkopavanjem pravil o večji obdavčitvi podjetij, so koristili najbogatejšim po svetu,« je zapisala organizacija.

    Na svetu je po njihovih podatkih prvič v zgodovini več kot 3000 milijarderjev, na vrhu je prvi mož podjetij Tesla in SpaceX Elon Musk. Prvih 12 najbogatejših ima po oceni Oxfama več premoženja kot polovica najrevnejših Zemljanov oz. več kot štiri milijarde ljudi.

    Denar po opozorilih organizacije kupuje tudi politično moč, pri čemer Oxfam omenja zlasti tajkune, ki prevzemajo časopise in druge medije. Prvi mož Amazona Jeff Bezos je, denimo, prevzel časnik The Washington Post, Musk pa je prevzel družbeno omrežje X, so našteli.

    Vse večja vrzel med bogatimi in preostalim prebivalstvom ustvarja politični primanjkljaj, ki je zelo nevaren in nevzdržen, je dejal izvršni direktor Oxfama Amitabh Behar.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Jurij Zrnec: Nikoli ne moreš biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu

    Jurij Zrnec o tem, kako je odigral najtežje prizore v filmu Belo se pere na devetdeset, lepih starih časih in zadregah, ki jih povzroča svojim otrokom.
    Lucijan Zalokar 18. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ema Klinec namesto na turneji končala nezavestna na kardiološki kliniki

    Vrhunska slovenska smučarska skakalka načrtuje, da se bo kmalu vrnila na trening. Športnikom zaželela srečo na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji.
    17. 1. 2026 | 17:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    EU po grožnjah ZDA poudarja enotnost

    Po Trumpovi napovedi carin za države, ki so na Grenlandijo poslale vojake, Nemčija svoje domnevno že umika. Medtem EU poudarja enotnost.
    18. 1. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Iran

    Islamska republika je menda (spet) pred kolapsom

    Kdor meni, da je padec režima mul neizbežen, se mora spomniti, da so tej oblasti velikokrat pisali osmrtnice, prvič že kmalu po napadu Iraka na Iran leta 1980.
    Gorazd Utenkar 18. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    OxfambogastvomilijarderjirevniElon MuskJeff BezosDonald Trump

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Sproščeno razkošje Mediterana: slovenski arhitekti preobrazili bar v Splitu

    V arhitekturnem biroju AKSL arhitekti so zasnovali interier bara, v katerem se sproščeno razkošje prepleta z mediteranskim šarmom in sodobno estetiko.
    Aleksandra Zorko 19. 1. 2026 | 11:04
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    PU Koper

    Na nekdanjem mejnem prehodu Dragonja zasegli 1,2 kilograma konoplje

    V osebnem avtomobilu sta bili dve mlajši državljanki Slovenije in mlajši državljan Hrvaške z urejenim prebivanjem na območju Kopra.
    19. 1. 2026 | 10:59
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Po požaru

    Družini v Dražencih našli nadomestno nastanitev

    Prek občinskega Rdečega križa bodo zbirali tudi donacije. Triletnik je še vedno življenjsko ogrožen.
    19. 1. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Primorska

    Škodo v Goriških brdih po novembrski ujmi ocenili na 13 milijonov evrov

    Največ prijav škode je bilo na kmetijskih zemljiščih, sledijo ji prijave škode na lokalni infrastrukturi.
    19. 1. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump norveškemu premieru: Vi ste krivi, ker mi niste podelili Nobelove nagrade

    Po svojem družbenem omrežju je kritiziral tudi Dansko, češ da ni bila sposobna ustaviti ruske grožnje.
    19. 1. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Po požaru

    Družini v Dražencih našli nadomestno nastanitev

    Prek občinskega Rdečega križa bodo zbirali tudi donacije. Triletnik je še vedno življenjsko ogrožen.
    19. 1. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Primorska

    Škodo v Goriških brdih po novembrski ujmi ocenili na 13 milijonov evrov

    Največ prijav škode je bilo na kmetijskih zemljiščih, sledijo ji prijave škode na lokalni infrastrukturi.
    19. 1. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump norveškemu premieru: Vi ste krivi, ker mi niste podelili Nobelove nagrade

    Po svojem družbenem omrežju je kritiziral tudi Dansko, češ da ni bila sposobna ustaviti ruske grožnje.
    19. 1. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo