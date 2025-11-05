Najbolj bran madžarski časopis pred volitvami v roke Orbanovih podpornikov

Na Madžarskem te dni odmeva novica o prodaji najbolj branega časopisa Blikk medijski skupini Indamedia, ki naj bi bila blizu madžarskemu premierju Viktorju Orbanu. Zaradi prodaje novemu lastniku je glavni urednik Blikka napovedal odhod. Nakup velja za še en primer poskusa vladnega vpliva na medije pred volitvami prihodnjo pomlad.

Švicarska medijska skupina Ringier je v petek sporočila, da je prodala tabloid Blikk madžarski skupini Indamedia, ki naj bi bila blizu vladajoči stranki Fidesz premierja Orbana. Prodaja ob Blikku vključuje tudi nedeljski časopis Vasarnapi Blikk, zdravstveni portal in več revij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ivan Nagy, glavni urednik najbolj branega madžarskega tabloida s približno tremi milijoni spletnih bralcev mesečno, je v ponedeljek zvečer sporočil, da skupaj z vodjo razvoja vsebin v sporazumnem dogovoru z novim lastnikom zapušča položaj.

Kot je na Facebooku pojasnil Nagy, so ju najeli pred sedmimi meseci, da bi Blikk preoblikovala tako, da se »ne bo osredotočil na senzacionalizem, temveč na zanimive zgodbe«.

Ringier pa je v izjavi za AFP pojasnil, da je bila njihova odločitev o prodaji utemeljena izključno na strateških gospodarskih vidikih in njihovi osredotočenosti na ključne digitalne dejavnosti na Madžarskem.

Do nakupa najbolj branega tabloida prihaja manj kot šest mesecev pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo za Orbana velik izziv, saj ankete kažejo na prednost opozicije.

Nakup po poročanju AFP na splošno velja za še en poskus povečanja vladnega vpliva na medije v pričakovanju, da se bo tabloid spremenil v še eno glasilo vladajoče stranke.

Od Orbanove vrnitve na oblast leta 2010 so številni neodvisni mediji bodisi prenehali delovati bodisi so jih kupili njegovi zavezniki in so se preoblikovali v glasilo stranke Fidesz, medtem ko so bili državni mediji prisiljeni slediti vladni liniji.

Po podatkih organizacije Novinarji brez meja so Orbanovi zavezniki pred prevzemom Blikka nadzorovali 80 odstotkov medijske krajine v državi, še navaja AFP.