Najbolj očrnjen Bill Clinton, o Donaldu Trumpu le malo

Tisti, ki so po izteku ultimata za objavo vseh dokumentov o pedofilskem znancu bogatih in slavnih Jeffreyu Epsteinu pričakovali obremenilne podatke o republikanskem predsedniku Donaldu Trumpu, so spet ostali razočarani. Novi podatki še bolj obremenjujejo nekdanjega demokratskega predsednika Billa Clintona, nekdanjega britanskega princa Andrewa in številne druge, mnogi pa sedanjemu pravosodnemu ministrstvu očitajo zadrževanje nekaterih dokumentov in počrnjevanje drugih.

Med več kot tristo tisoč stranmi dokumentov in fotografij o obsojenem pedofilu, ki je avgusta 2019 umrl v newyorškem zaporu, je mogoče videti nekdanjega predsednika Billa Clintona v bazenu z Epsteinovo zvodnico Ghislaine Maxwell ter mladimi dekleti. »Bela hiša ni mesece skrivala ter dokumentov in jih vrgla v javnost v petek zvečer, da bi zaščitila Billa Clintona,« so sporočili iz krogov nekdanjega demokratskega predsednika. »Gre za zaščito njih samih pred tem, kar bo še prišlo ali kar poskušajo prikriti za vekomaj.«

Pokojni finančnik in pedofil Jeffrey Epstein. Foto U.S. Justice Department Via Reuters

Clinton in njegova soproga Hillary, neuspešna Trumpova tekmica iz leta 2016, pa se izogibata pričanja pred pristojnim kongresnim odborom. Nekdanji predsednik je Epsteina in Maxwellovo peljal celo na poroko maroškega kralja. Iz javnosti se je že umaknil Clintonov finančni minister Lawrence Summers. Poročeni nekdanji predsednik univerze Harvard je Epsteina spraševal za nasvet, kako »položiti« kitajsko kolegico.

Sam znani finančnik in filantrop znanih univerz je predstavljen s fotografijami golih mladenk, videti je mogoče razvpito masažno mizo z masažnimi olji. Na telesih mladih deklet, ki jih je zlorabljal, so bili zapisani stavki iz spornega romana Vladimirja Nabokova Lolita. Z Epsteinovim zasebnim letalom z istim nazivom se se prevažali tudi ljudje kot soustanovitelj Microsofta Bill Gates.

Samo pojavljanje z Epsteinom ni dokaz krivde. Poleg Clintona so na fotografijah tudi nekdanji britanski princ Mountbatten-Windsor, rock zvezda Mick Jagger, pevec Michael Jackson, milijonar Richard Branson in igralec Kevin Spacey. Če so demokrati upali, da bo z njimi osramočen sedanji republikanski predsednik, pa so se spet zmotili. Nekdanji Epsteinov floridski sosed Trump je vedno trdil, da je s pedofilom pretrgal pred drugimi, potem ko je mlada dekleta rekrutiral tudi v njegovem Mar-a-Lagu.

Republikanski predsednik Donald Trump je med objavljanjem Epsteinovih dokumentov nemoteno nastopil v Severni Karolini. Foto Tasos Katopodis Getty Images Via Afp

To je bilo še pred Epsteinovo obsodbo leta 2008 na Floridi zaradi prostituiranja mladoletnega dekleta. Mnogi so v letu dni zapora, ki ga je v veliki meri prestajal doma, videli preblago kaznovanje nevarnega pedofila. Drugi so poudarjali, da več ob nepripravljenosti številnih žrtev na izpostavljanje ni bilo mogoče. Med zdaj objavljenimi dokumenti je tudi okvirjena slika s Trumpom in njegovim tedanjim dekletom Melanio, sedanjo prvo damo slovenskega rodu. A tudi to ne odtehta številnih fotografij s Clintonom, med drugim slike z nekdanjim demokratskim predsednikom v modri obleki nekdanje ljubice Monice Lewinsky in rdečimi salonarji z visoko peto.

Demokrati še vedno upajo, da bo padlo tudi po Trumpu. Pravosodno ministrstvo je priznalo, da še niso objavili vseh dokumentov, to naj bi naredili do konca leta. Ne glede na to, kdo vse bo na koncu spoznan za najbolj blizu gnusnemu pedofilu, pa je presunljiva dolgoletna nezmožnost obračunati s takšnim človekom. Novo objavljeni dokumenti kažejo prvo pritožbo zaradi domnevne Epsteinove kraje fotografij mladoletnih deklet že leta 1996. Ženski, ki se je pritožila, naj bi grozil s požigom hiše, pri zveznem preiskovalnem uradi FBi pa so zamižali na obe očesi.