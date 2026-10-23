Najbolj smrtonosno poletje zaradi vročine v Evropi doslej: kje je bilo najhuje?

Evropa je letos doživela najbolj smrtonosno poletje zaradi vročine doslej, kaže nova raziskava. Raziskovalci ocenjujejo, da je med junijem in avgustom v mestnih območjih Evropske unije, Združenega kraljestva, Norveške in Švice zaradi visokih temperatur umrlo več kot 50.000 ljudi. Za približno dve tretjini smrti so bile odgovorne podnebne spremembe, ki jih v veliki meri poganja izgorevanje fosilnih goriv.

Število žrtev močno presega ocene za prejšnji najbolj smrtonosni poletji. Leta 2022 je vročina terjala približno 29.000 življenj, leta 2003 pa okoli 28.000, poroča Euronews.

Zaporedni vročinski valovi so temperature v zahodni Evropi dvignili povprečno za 2,9 stopinje Celzija nad povprečje obdobja 1991–2020. Posamezni dnevi so bili tudi do 12 stopinj toplejši od običajnih. Skoraj tretjina vseh ocenjenih smrti se je zgodila med posebej intenzivnim vročinskim valom med 17. junijem in 1. julijem, ko so bile temperature povprečno za 5,3 stopinje višje od običajnih.

Najbolj ogroženi starejši

Raziskovalci so uporabili temperaturne meritve in modele, ki upoštevajo povezavo med vročino in smrtnostjo. Analiza je zajela 854 mestnih območij, ki predstavljajo približno 40 odstotkov prebivalstva 30 evropskih držav.

Ker zdravstvene statistike ne beležijo vedno neposredne povezave med vročino in smrtjo, so znanstveniki ocenili presežno umrljivost ter jo primerjali s številom smrti, ki bi jih pričakovali brez podnebnih sprememb.

FOTO: Dejan Javornik/Delo

Po njihovih izračunih je človekovo spreminjanje podnebja povzročilo približno 32.000 smrti. Na začetku stoletja je bil delež smrti zaradi vročine, pripisanih podnebnim spremembam, okoli 40 odstotkov, letos pa je dosegel 65 odstotkov.

Najbolj ogroženi so bili starejši od 85 let, ki so predstavljali približno polovico vseh ocenjenih žrtev. Vročina je prizadela tudi mlajše: med ljudmi, starimi od 20 do 44 let, so raziskovalci ocenili okoli 800 presežnih smrti, skupno pa približno 6000 smrti med mlajšimi od 65 let.

Največ žrtev v Italiji

Največ smrti zaradi vročine so ocenili v Italiji, kjer jih je bilo 13.303. V Franciji jih je bilo 7268, v Španiji 6824, v Nemčiji 6340, v Združenem kraljestvu pa 4354.

Na tveganje poleg visokih temperatur vplivajo tudi onesnaženost zraka, pomanjkanje zelenih površin in dostopnost zdravstvenih storitev. Vročina je močno obremenila tudi zdravstvene ustanove v državah, ki so tradicionalno vajene hladnejšega vremena.

Raziskovalci zato pozivajo k hitrejšemu zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in boljšemu varovanju prebivalcev. Mesta bi morala vlagati v zelene površine, hladna zavetja in prilagoditev stavb, na primer z zunanjimi senčili.

Strokovnjaki priporočajo tudi, da se ljudje med najhujšo vročino izogibajo neposrednemu soncu, pijejo dovolj vode in upoštevajo opozorila pristojnih služb. Posebno pozornost je treba nameniti starejšim in drugim ranljivim prebivalcem.

Raziskovalci opozarjajo, da vročinski valovi postajajo vse resnejši javnozdravstveni problem. Evropa bo zato morala hkrati omejevati podnebne spremembe in prilagoditi mesta ter zdravstvene sisteme vse pogostejšim ekstremnim temperaturam.