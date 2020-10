Najbolj usodna podpredsedniška debata v zgodovini ZDA

Zvezda večera je bila tudi muha na laseh podpredsednika Mika Pencea. Foto Justin Sullivan Afp

Washington – Po kaotični debati ameriških predsedniških kandidatovinsta bila tekmeca za podpredsedniški položajinsinoči veliko bolj disciplinirana. Za mnoge je bila debata v Salt Lake Cityju tudi najpomembnejša te vrste v zgodovini ZDA. Zaradi Bidnovih 77. let in Trumpovih 74. je velika verjetnost, da bo moral prihodnji podpredsednik ali podpredsednica prevzeti krmilo Bele hiše. Ob obolelosti republikanskega predsednika za covidom 19 je bila zato prva skrb organizatorjev, da vsi ostanejo zdravi. Med kandidatoma so namestili pleksi steklo, vsi drugi udeleženci v dvorani univerze Utah razen moderatorke so morali nositi zaščitne maske.Tudi razprava pod moderatorstvom Susan Page iz časopisa USA Today pa je pokazala globoke politične, gospodarske in druge razlike, ki razdvajajo sodobne ZDA. Začela se je seveda z epidemijo novega koronavirusa, ki je v ZDA zahtevala že več kot 210 tisoč življenj. Kamala Harris je sedanjo republikansko administracijo obtožila zgodovinskega neuspeha ter, kot je razkril novinar Bob Woodward, prikrivanja resnične nevarnosti. Mike Pence je spomnil na zgodnjo prepoved letalskega prometa s Kitajsko, ki ji je demokratski predsedniški kandidat Joe Biden nasprotoval, ter na razvoj zdravil in cepiv. Omenil je tudi prašičjo gripo v času demokratov Baracka Obama in Bidna, ki bi, če bi bila enako morilska kot covid 19, ubila več milijonov Američanov.Sam se je moral zagovarjati zaradi vse več okuženih in bolnikov v Beli hiši, podpredsedniška kandidata pa sta se prepirala še o mestnih in rasnih nemirih, ki so v minulih mesecih pretresali Ameriko. Različnih mnenj sta bila tudi o gospodarskem razvoju države. Harrisova sedanjo administracijo vidi kot prvo v zgodovini ZDA, ki bo Belo hišo zapustila z več brezposelnimi kot ob nastopu ter z visokim dolgom, Pence je raje poudaril rast gospodarstva in zaposlovanja pred epidemijo, doseženo z nižanjem davkov in regulacij. Morebitna demokratska administracija bo to po njegovem prepričanju uničila, njegova nasprotnica pa je napovedala uporabo denarja, pridobljenega z nekaterimi višjimi davki, za infrastrukturo, izobraževanje, varovanje okolja in podobno.Kamala Harris je stranko svojega tekmeca obtožila uničevanja zdravstvenega zavarovanja »Obamacare«, za republikance ta prinaša več škode kot koristi. Nasprotnika sta se prepirala tudi o varovanju okolju. Republikanski podpredsednik je demokratom pripisal obračun s pridobivanjem fosilnih goriv s frackingom, hidravličnim lomljenjem kamnin, ki je ZDA prinesel energetsko neodvisnost ter manj izpuhov CO2. Kalifornijska senatorka je republikancem očitala izstop iz pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, kamor bosta z Bidnom vrnila državo, če bosta le dobila priložnost za to. Pence ni zanikal podnebnih sprememb, navedel pa je tudi strokovna mnenja. da danes ni več orkanov kot pred stoletjem ter kalifornijske požare pripisal slabi skrbi za gozdove. Pariški sporazum bi po njegovem samo škodil ameriškim delovnim mestom.Harrisova je v zunanji politiki je republikansko administracijo obtožila nespoštovanja dobrih odnosov z zavezniki ter večje naklonjenosti do diktatorjev, Pence je poudaril uspehe proti teroristom in druge zunanjepolitične dosežke. Prihodnji podpredsednik ali podpredsednica ZDA imata popolnoma različna stališča tudi o imenovanju konservativneza vrhovno sodnico ZDA, ter v povezavi s tem o zvezni pravici do prekinitve nosečnosti. Kamala Harris prav, da se bo vedno bojevala za pravico žensk do samostojnega odločanja o tem, ni pa hotela povedati, ali bodo demokrati vrhovnemu sodišču poskušali dodati več svojih sodnikov.Pence pa ni direktno odgovoril na vprašanje, ali bodo sprejeli morebitni volilni poraz. Prepričan, da bodo zmagali, je raje spomnil na triletno demokratsko spodkopavanje sedanje administracije z neupravičenim nadzorom FBI-ja, preiskavo Roberta Muellerja in poskusom razrešitve. Za zdaj pa je najpomembnejša uganka, koga so volivci prepoznali za zmagovalca debate, pa čeprav tudi tu odgovor ni bil enoznačen. Levo usmerjeni opazovalci so po debati dali prednost Kamali Harris, konservativni Miku Penceu. Zvezda prve in edine podpredsedniške debate pa je bila tudi muha, ki je sedela na njegovih laseh.Med tistimi, ki so čestitali Penceu, je bil seveda tudi predsednik Donald Trump, ki pa svojemu nasledniku vendarle ni prepustil večera. »Haj, mogoče me prepoznate, sem vaš najljubši predsednik!« je v svojem znanem slogu še pred podpredsedniško debato pred Belo hišo naznanil svojo ozdravitev. Covid 19 naj bi bil prikriti blagoslov, saj je lahko sam preizkusil najnovejša zdravila, med njimi še posebej koktajl protiteles farmacevtskega podjetja Regeneron. Američanom je obljubil, da bodo kmalu dostopna tudi njim, zagrozil pa je Kitajski, ki bo po njegovih besedah plačala za vse, kar je naredila njegovi državi.Po zadnji predsedniški debati je leta 2016 precej točna agencija Rasmussen Reports dala Bidnu kar deset odstotnih točk prednosti. Zato bodo opazovalci ameriških volitev natančno opazovali odmeve na podpredsedniško, pa čeprav te doslej niso preveč vlivale na javno mnenje.