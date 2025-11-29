Najboljši mesec za povezovanje krožnika in oceana

»In ko se tvoji strahovi umaknejo,/sence pa ostanejo tukaj, kjer so,/vem, da me boš lahko ljubila, ko ne boš mogla nikogar več ničesar kriviti,/zato ne moti tema, zlahka bova našla pot,/kajti nič ne traja večno, celo ne mrzel novembrski dež.«

Seveda se mi je pesem November Rain legendarne skupine Guns N' Roses prikradla v misli, ko je v tem našem novembru neusmiljeno deževalo. In kot je to običajno, kadar se človek spomni česa iz davne preteklosti (pesem je iz leta 1992), sem prelistala nekaj strani o tem, kako in zakaj je Axl Rose napisal to posvetilo neuslišani ljubezni, o katerem so mu njegovi rokerji očitali, da je preveč v stilu Eltona Johna. Sam ni tega nikoli zanikal in je celo trdil, da je s tem počastil enega svojih največjih vzornikov.

A tukaj ne gre za Guns N' Roses, ne za Axla in njegovo iskanje ljubezni, pa tudi ne za Eltona Johna, ki je na enem od koncertov skupaj z Axlom odigral omenjeno uspešnico. Ne gre za te viteze tihega trpljenja, razsutega po senzibiliziranih tipkah električnega klavirja, pa tudi ne za veličastno glasbo naše male zgodovine. Gre za november.