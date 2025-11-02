Najdražja ločitev na svetu

V nadaljevanju preberite:

Scott Bessent trdi, da bo sporazum o trgovinskem premirju podpisan že ta teden; kitajski analitiki dvomijo, da se bo uresničila katera od dogovorjenih postavk.

Kitajska javnost je veliko večjo pozornost kot četrtkovemu srečanju med svojim voditeljem in ameriškim predsednikom namenila tiskovni napaki v partijskem glasilu Renmin Ribao (Ljudski dnevnik). V podnaslovu članka o srečanju med Xi Jinpingom in Donaldom Trumpom je bila zadnja pismenka v imenu kitajskega predsednika pomotoma zapisana ne kot »ping«, kar pomeni »mir«, temveč kot »hu«, kar je izraz, s katerim se izraža začudenje.