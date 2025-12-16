Najhujša humanitarna katastrofa v moderni zgodovini

Humanitarna organizacija Mednarodni reševalni odbor (International Rescue Committee, IRC) je v pravkar izdanem letnem poročilu o najhujših krizah našega časa na prvo mesto svetovnih grozot že tretje leto zapored uvrstila Sudan. Sledijo mu palestinska ozemlja, Južni Sudan, Etiopija in Haiti. Dve leti in osem mesecev po začetku strahotne (ne le) državljanske vojne v Sudanu po raziskavi IRC vlada »najhujša humanitarna katastrofa v zgodovini«. Nič ne kaže, da se bodo razmere v tretji največji afriški državi, ki je tik pred ponovnim razpadom, kmalu izboljšale.

»Kar pri IRC vidimo na terenu, ni tragična nesreča. Svet se preprosto ne odziva na krizo: odziv in besede jo ustvarjajo, podaljšujejo in nagrajujejo,« je včeraj dejal izvršni direktor IRC David Miliband in dodal, da je humanitarna kriza v Sudanu največja v zgodovini.

V dveh letih in osmih mesecih vojne v Sudanu, v kateri se za nadzor nad naravnimi viri in ozemljem s pomočjo močnih zunanjih akterjev (Združeni arabski emirati, Egipt, Savdska Arabija …) spopadajo vladne sile in paravojaške Hitre podorne enote (RSF), je bilo ubitih najmanj 150.000 ljudi – v poročilih iz Sudana je navedeno tudi število 400.000. Okoli 14 milijonov ljudi je moralo zaradi brutalnih spopadov in uničene infrastrukture oditi od doma – 4,5 milijona jih je zbežalo v sosednje države, večinoma v Čad in Egipt.