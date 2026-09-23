Najhujša humanitarna kriza v senci drugih konfliktov

Vojna v Sudanu, eden od najbolj brutalnih konfliktov našega časa, traja že tri leta in pol. Združeni narodi ocenjujejo, da v državi vlada najhujša humanitarna katastrofa na svetu. Toda strahotno dogajanje v Sudanu, v katero je vpleteno tudi ogromno zunanjih akterjev, je ves čas v senci drugih vojn in kriz. Tako je tudi v času zasedanja generalne skupščine ZN, ki se je – kot kaže – ne bo udeležil noben visoki predstavnik Sudana, saj jim ZDA nočejo izdati vizumov. V sudanski vojni, ki je izbruhnila aprila leta 2023, je bilo do zdaj ubitih najmanj 200.000 ljudi, nekatere humanitarne organizacije ocenjujejo, da še bistveno, bistveno več. Zaradi spopadov, ki med sudanskimi vladnimi silami in Hitrimi podpornimi enotami (RSF) trenutno potekajo v trinajstih izmed osemnajstih sudanskih zveznih ...