Iz Rijada danes poročajo o novem napadu na letališče

Jemenski hutijski uporniki so v soboto napadli mednarodno letališče v savdski prestolnici. To je bil že tretji napad na letališče v tednu dni in najhujši napad na Savdsko Arabijo, pomembno ameriško zaveznico, v več kot desetletju. Donald Trump napoveduje pogovor s savdskim prestolonaslednikom in ne izključuje ameriškega posredovanja.

V napadu jemenskih hutijskih upornikov na mednarodno letališče kralja Halida v Rijadu je bilo v soboto ubitih najmanj 12 ljudi, še 309 je bilo ranjenih, so v nedeljo sporočile savdske oblasti. Med žrtvami so štirje savdski državljani, dva prebivalca Bangladeša ter po en državljan oziroma prebivalec ZDA, Egipta, Jordanije, Sirije, Palestine in Sudana.

Napad, za katerega savdsko poveljstvo združenih sil odgovornost pripisuje hutijskim upornikom, je bil izveden na potniškem terminalu letališča, pri čemer so bili ubiti tako potniki kot zaposleni. Po navedbah prič je bilo pred zrušitvijo dela stropa v bližini odhodnih vrat slišati eksplozijo. Po terminalu so ležali ranjeni, med njimi tudi huje poškodovani, ki so jih v bolnišnice prepeljali z reševalnimi vozili in helikopterji, poroča CNN.

Zaradi napada so začasno ustavili delovanje letališča in preusmerili vse lete iz Rijada, mesta z okoli osmimi milijoni prebivalcev. Po podatkih spletne strani Flightradar24 je bilo v nedeljo do objave poročila odpovedanih približno 580 letov. ZDA, Velika Britanija, Španija in Kanada so svoje državljane opozorile, naj se izogibajo uporabi letališča.

Trump ne izključuje ameriškega posredovanja

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da se namerava o napadu pogovoriti s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom. Na vprašanje, ali se lahko Savdska Arabija ubrani pred hutijskimi napadi, je odgovoril, da so Savdijci dobri borci, napad pa označil za grozljiv.

Prav tako ni izključil možnosti, da bi se ZDA pridružile savdskim napadom na hutijske upornike, ki jih podpira Iran. »Morda. To bomo preučili,« je dejal novinarjem pred Belo hišo in dodal, da se bo Washington odločil po preučitvi najnovejšega napada.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je potrdil, da je bil med ubitimi tudi ameriški državljan. Napade je na družbenem omrežju X obsodil kot izraz očitnega neupoštevanja življenj nedolžnih civilistov.

Generalni sekretar Združenih narodov António Guterres je prav tako obsodil napad in opozoril, da napadi na civiliste ter civilno infrastrukturo pomenijo kršitev mednarodnega prava.

Po podatkih spletne strani Flightradar24 je bilo v nedeljo do objave poročila odpovedanih približno 580 letov. FOTO: Reuters

Že tretji napad na letališče v enem tednu

Sobotni napad je bil že tretji napad na letališče v Rijadu v tednu dni. Prejšnja dva sta po navedbah Reutersa zahtevala štiri življenja in povzročila veliko škodo na savdskem potniškem letalu.

Vodja hutijskega medijskega urada je po sobotnem napadu na omrežju X zapisal, da je skupina letališče »zaprla«. Hutiji so letalske družbe tudi posvarili pred uporabo savdskega zračnega prostora in ga razglasili za območje vojaških operacij.

Napadi razkrivajo ranljivost savdske zračne obrambe v času, ko kraljevina znova krepi vojaško podporo mednarodno priznani jemenski vladi, ki se na terenu spopada s hutijskimi uporniki.

Jemenska državljanska vojna se je po obdobju razmeroma mirnejših razmer letos poleti znova razplamtela, prejšnji mesec pa so se spopadi močno zaostrili. Savdska Arabija že enajst let poskuša omejiti konflikt na svoji južni meji, najprej z vojaškim posredovanjem proti hutijskim upornikom, pozneje pa tudi s pogajanji in diplomatskimi prizadevanji.

Kljub temu je Rijad po oceni poznavalcev zaradi vrste napačnih strateških presoj znova izpostavljen nevarnosti širšega konflikta. Konec lanskega leta je prekinil dolgoletno partnerstvo z Združenimi arabskimi emirati zaradi njihove podpore konkurenčni oboroženi skupini v Jemnu. Hkrati naj bi napačno ocenil pripravljenost ameriškega predsednika Trumpa, da mu priskoči na pomoč, in imel težave z usklajevanjem razdrobljenih oboroženih skupin, ki se borijo proti hutijskim upornikom.

Savdska Arabija zdaj skuša ponovno okrepiti svoj položaj s podporo jemenskim zaveznikom v novi vojaški operaciji proti hutijem, imenovani »Zora Jemna«.