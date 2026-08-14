Najhujši požari, ki so v zadnjih desetletjih prizadeli Hrvaško

Velik požar, ki se je v noči na petek iz okolice Omiša razširil proti mestu, je Hrvaško znova opomnil, kako hitro lahko poleti ogenj na dalmatinski obali preraste v katastrofo. Požar je zajel številne stanovanjska objekte, evakuiranih je bilo okoli tisoč ljudi, več deset ljudi je bilo poškodovanih. Na območje prihajajo dodatne gasilske enote iz vse države. V Omišu je zaradi širjenja požara organizirana evakuacija prebivalcev in turistov tudi po morju. FOTO: Jakov Prkic/Cropix Omiš in njegova okolica sta bila tovrstnim katastrofam izpostavljena že v preteklosti. Leta 2017 je požar, ki je izbruhnil na območju med Omišem in Splitom, v nekaj dneh zajel okoli 4500 hektarov gozdov, grmičevja, travnikov in kmetijskih površin. Tragedija na Kornatih pa velja za eno najhujših nesreč v zgodovini ...