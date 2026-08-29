Najmanj 27 mrtvih, 45 poškodovanih in 380 evakuiranih

V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki na območju Buče v bližini Kijeva je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 27 ljudi, še 42 jih je bilo ranjenih, med njimi štirje otroci. Zaradi napada so evakuirali 381 ljudi.

Dron je zadel skladišče, kjer je izbruhnil velik požar, sledile so eksplozije, ogenj pa se je razširil tudi na bližnje stanovanjske hiše in gostinski objekt. Na kraju še vedno posredujejo gasilci in reševalci. Predsednik Volodmir Zelenski je na Telegramu zapisal, da je ob napadu nastala velika škoda na stanovanjskih hišah ter domu za starejše in prizadete v bližini skladišča.

Ukrajinsko generalno tožilstvo je sprožilo predkazensko preiskavo zaradi suma malomarnosti pri skladiščenju eksplozivnih snovi. Preverili bodo zakonitost njihovega skladiščenja, dovoljenja in ravnanje odgovornih.

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Ruski napadi so ponoči prizadeli tudi druga območja Ukrajine. V Hersonu je bil v napadu z dronom ubit moški, še trije ljudje so bili ranjeni v Hersonu in Kijevu.

Ukrajinske letalske sile so sporočile, da je Rusija od petka zvečer izstrelila 267 dronov, balistično raketo Iskander in protiladijsko raketo Oniks. Ukrajinska zračna obramba je po njihovih navedbah sestrelila oziroma onesposobila 233 dronov.

Napadi na dolge razdalje medtem stopnjujejo obe strani, pri čemer so vse pogostejše tarče logistični in energetski objekti.