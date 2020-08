Najmanj pet smrtnih žrtev poplav v Grčiji

Vas Bourtzi na otoku Evia. FOTO: Sotiris Dimitropoulos/Eurokinissi/Reuters

FOTO: Sotiris Dimitropoulos/Eurokinissi/Reuters

Dele Grčije so v soboto in danes zajele nevihte z obilnim deževjem, ki so marsikje povzročile poplave in poškodovale na desetine hiš. Da bi se rešili, se je več sto ljudi zateklo na strehe svojih domov. Na najhuje prizadetem otoku Evboja (Evia) je umrlo pet ljudi, med njimi dojenček. Še dva človeka pogrešajo.Župan enega od mest na otoku, na katerem dopust v svojih počitniških hiškah preživlja na tisoče Atenčanov, je razmere opisal kot dramatične. Temu pritrjujejo tudi izjave prebivalcev. V kraju Vasiliko naj bi med drugim v morje odplavilo več avtomobilov.Med umrlimi so štirje odrasli in osemmesečni dojenček. Trije izmed njih so izgubili življenje v vasi Politika.Deroča voda je blokirala številne ceste na drugem največjem otoku v državi. Grška tiskovna agencija ANA poroča, da so v enem od kampov ostali ujeti številni počitnikarji.Oblasti so na pomoč ogroženim prebivalcev priskočile z dvema helikopterjema in približno 100 gasilci. Ponekod jim sicer škoda na cestah otežuje dostop do poškodovanih krajev.Grški premierje prek twitterja že izrazil užaloščenost zaradi žrtev in napovedal, da bo v ponedeljek obiskal prizadeti otok.Nevihtno vreme je že v soboto prizadelo tudi druge dele celinske Grčije. Od ponekod že poročajo o izboljšanju vremenskih razmer, drugod naj bi se stanje umirilo do večera.