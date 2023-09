Najmanj svobodne volitve od Putinovega prihoda na oblast

Evropska unija je opozorila Rusijo, da njena odločitev za pripravo in izvedbo regionalnih volitev na okupiranih ukrajinskih ozemljih ne bo minila brez posledic. »Odločno zavračamo ta nadaljnji jalovi poskus Rusije, da bi legitimirala ali normalizirala svoj nezakonit vojaški nadzor in poskus priključitve delov ukrajinskih ozemelj,« je sedemindvajseterica sporočila dan po koncu tridnevnega glasovanja, na katerem naj bi po pričakovanjih močno slavila stranka ruskega voditelja Vladimirja Putina Združena Rusija.

Že pred odprtjem volišč je bilo jasno, da Kijev in zahodni zavezniki izidov volitev na okupiranih ozemljih, ki si jih je Rusija priključila pred letom dni, ne bodo priznali. Predstavniki EU so včeraj znova poudarili, da so bile te nezakonite, in opozorili na posledice za ruske oblasti ter vse vpletene pri pripravi glasovanja.

Rusija je po ocenah analitikov izvedla volitve zato, da bi povečala nadzor nad štirimi ukrajinskimi oblastmi. Po pričakovanjih so delni izidi, ki jih ni bilo mogoče neodvisno preveriti, kazali na prepričljivo zmago Putinove vladajoče stranke tako na okupiranih ozemljih kot drugod po Rusiji.

Zmagovalci zadovoljni

Predsednik Združene Rusije Dmitrij Medvedjev je v nedeljo po poročanju ruske tiskovne agencije Tass označil izide za pozitivne. »Lahko že rečemo, da se je Združena Rusija odrezala zadovoljivo,« je v nedeljo dejal nekdanji ruski predsednik. Stranka je po navedbah Medvedjeva obdržala svoje položaje skoraj povsod.

Štetje glasov v Donecku. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Po podatkih ruskih oblasti je bila volilna udeležba na županskih volitvah v Moskvi več kot 40-odstotna. Po preštetih 91 odstotkih glasov se kaže jasna zmaga aktualnega župana Sergeja Sobjanina iz Združene Rusije, je v nedeljo sporočila volilna komisija. Na položaju ostaja tudi guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov.

Tudi na okupiranih ukrajinskih ozemljih je, po informacijah ruskih oblasti, slavila Putinova stranka. Podprlo naj bi jo več kot 70 odstotkov udeležencev volitev. Predstavnik stranke Aleksander Sidjakin je v nedeljo za Interfax dejal, da je za Združeno Rusijo v štirih ukrajinskih oblasteh, ki jih agresorska država nima v celoti pod nadzorom, glasovalo 2,7 milijona ljudi.

Poročila o prevarah in pritiskih

Po zaprtju volišč so iz Rusije prihajala poročila o prevarah in pritiskih na volivce, zaradi obsežne represije opozicijskih predstavnikov so neodvisni opazovalci ocenili, da so bile tokratne regionalne volitve najmanj svobodne, odkar vodi državo Vladimir Putin.

Podjetja naj bi med drugim pozivala zaposlene k elektronskemu glasovanju. V soboto so domnevno oglobili Moskovčanko, ki je zahtevala papirnato glasovnico namesto elektronske, je sporočila nevladna organizacija OVD-Info. V eni od sibirskih regij naj bi volilna komisija pomotoma objavila rezultate volitev 20 minut pred zaprtjem volišč. Na jugu Rusije so volilne opazovalce domnevno ustrahovali tako, da so jim izročili pozive v vojsko. O pritiskih na volivce je poročala tudi neodvisna organizacija za spremljanje volitev Golos.

Tudi pri EU so opozorili, da so ruske oblasti povečale notranjo represijo z uvedbo vojne cenzure in nadaljnjim zatiranjem opozicijskih politikov, organizacij civilne družbe, neodvisnih medijev in drugih kritičnih glasov.