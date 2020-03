Najmanj tisoč dolarjev za vsakega Američana, ki bo potreboval pomoč?

Tiskovna konferenca republikanskega predsednika in njegovega kriznega štaba. Foto Brendan Smialowski Afp

New York –hoče vsem Američanom, ki bodo utrpeli hude težave zaradi pandemije koronavirusa, poslati ček z več kot tisoč dolarji. Denarja po zagotovilih finančnega ministrane bodo dobili milijonarji, delavcem in drugi najbolj prizadetim zaradi zastoja življenja in gospodarstva pa hočejo v Beli hiši pomagati čimprej, najkasneje v prihodnjih dveh tednih.Kot so republikanski predsednik in njegovi svetovalci povedali na današnji tiskovni konferenci, se o tem pravkar pogovarjajo s kongresom, in nočejo biti stiskaški: »Šli bomo na veliko!« je dejal Trump. V Washingtonu in prestolnicah zveznih držav priporočajo petnajstdnevni zastoj večine javnega življenja, da bi tako pandemiji odvzeli najbolj ubijalsko ost, a to pomeni tudi zapiranje številnih trgovin, gostinskih obratov, tovarn in drugega. Najbolj prizadeti bodo zaposleni z nižjimi dohodki in prav tem hoče Bela hiša pomagati.Tisoč dolarjev za vsakega ameriškega delavca je že prej predlagal republikanski senator iz Utaha, Trumpova administracija pa načrtuje tudi ambiciozno pomoč gospodarstvu. Zdaj obravnavani paket finančne pomoči naj bi obsegal okrog 850 milijard dolarjev, poleg tega ukrepa in drugih že sprejetih pa bodo Američanom dali tri mesece več za plačilo dohodnine.