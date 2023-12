Najpomembneje je, da EU govori z enim glasom

V nadaljevanju preberite:

Kljub resnosti kriz, ki smo jim priča v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, na geostrateškem zemljevidu sveta obstaja neka druga točka, ki ima v sebi nevarnost tretje svetovne vojne. To je seveda­ Tajvan. Z veleposlanico Katharine Chang, ki vodi tajpejski­ gospodarski in kulturni urad na Dunaju (kar je dejansko veleposlaništvo Republike Kitajske, kot se uradno imenuje otoška država), sem se pogovarjala med njenim obiskom v Ljubljani.