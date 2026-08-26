Najpomembnejša naftna pot pod nadzorom ZDA?

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    Pogled na ladje, ki so zasidrane blizu iranskega pristanišča Bandar Abas v Hormuški ožini. Foto Majid Asgaripour/Reuters
    Galerija
    Pogled na ladje, ki so zasidrane blizu iranskega pristanišča Bandar Abas v Hormuški ožini. Foto Majid Asgaripour/Reuters
    Barbara Kramžar
    26. 8. 2026 | 19:58
    26. 8. 2026 | 20:13
    4:38
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    »Iz mornarice Združenih držav so me pravkar obvestili, da so v mednarodnih vodah Hormuške ožine odstranili ali detonirali vse mine,« je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Razglasitev ameriškega nadzora nad plovno potjo, po kateri je pred vojno potekala petina svetovne trgovine z nafto, je sledila začetku »največje finančne ofenzive, kar jih je bilo izvedenih proti sovražniku«. To je v ponedeljek proti Iranu napovedal finančni minister Scott Bessent.

    Vsako nasprotovanje ameriškemu nadzoru nad Hormuško ožino bodo »takoj in sistematično zatrli«, je poudaril Trump in opozoril, da ameriške vojaške sile opazujejo vsak kvadratni meter najpomembnejše naftne plovne poti na svetu. Cene črnega zlata na svetovnih trgih spet padajo. Tiskovni predstavnik iranske revolucionarne garde je včeraj sporočil, da so se z Omanom dogovorili o razdelitvi dohodkov iz doslej brezplačnih prevozov skozi ožino, Trump pa je nedavno tudi Omanu zagrozil z bombardiranjem. Zdaj poudarja, da so ameriške vojaške ladje v minulem tednu pri plovbi skozi ožino spremljale več sto tankerjev, blokada iranskih pristanišč pa se nadaljuje. Bela hiša računa na sankcije proti trgovinskim partnerjem Irana z operacijo Gospodarski izobčenec.

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    Delov poslovni center

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    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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