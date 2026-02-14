Najprej se moramo naučiti ljubiti sebe

Pravica do ljubezni še zdaleč ne pomeni, da lahko ljudje – zlasti mladi – doživijo resnično ljubezen in da nasploh znajo ljubiti.

»Če bi se vsaj večina partnerjev in zakoncev do svojih partnerjev in zakoncev večino časa vedla tako, kot da jim ti resnično veliko pomenijo, valentinovo ne bi bil tako poseben dan.« Na prvi pogled sem pomislila, da se povsem strinjam s temi besedami Mokokome Mokhonoane, južnoafriškega pesnika, esejista, mistika, filozofa, grafičnega oblikovalca in v marsičem zelo posebnega človeka, vendar se mi vse bolj zdi, da so zveze, in to tako partnerske kot zakonske, kljub vsemu preveč zapletene, da bi se jih dalo strniti v en sam stavek. A najprej nekaj besed o valentinovem. Zakaj ne bi bil ta dan najpomembnejši dogodek tega tedna, sem se vprašala, ko sem v petek kupovala vrtnice za pogreb, na katerega sem se odpravljala, in ugotovila, da so se cene svežega cvetja občutno zvišale že pred dnevom ...