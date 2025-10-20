V nadaljevanju preberite:

Ženski sedita pri frizerju. Ena se pritožuje drugi, da bi rada šla v restavracijo praznovat možev rojstni dan, a se mož boji, da ga bodo, če zapusti hišo, vpoklicali v vojsko. Druga ženska pove, da z možem načrtujeta potovanje v Italijo. Prva je presenečena: »Res? Tvoj mož je bil oproščen vojaške službe?« »Ne!« odgovori druga. »V Azovu je.«

Najnovejši izdelek medijske ekipe ene od treh najbolj opevanih ukrajinskih vojaških enot – Azova, Tretjega jurišnega korpusa in Hartije – je video, ki se posmehuje tistim, ki se izmikajo vojaški službi, in gledalce opominja, da moški, ki se pridružijo oboroženim silam, v nekaterih primerih lahko med dopustom potujejo v tujino, čeprav se to morda zdi presenetljivo.

Vse tri so začele kot majhne lokalne enote. Tretji korpus in Hartija sta nastala, ko je Rusija februarja 2022 sprožila obsežno invazijo – Tretji korpus pod vodstvom Andrija Bileckega, nekoč skrajnega desničarja, ki je danes v izjavah previden, nekdanjega in morda bodočega poslanca ali celo predsedniškega kandidata; Hartija pa pod vodstvom Vsevoloda Kožemjaka, lastnika velikega kmetijskega konglomerata z obsežnimi zemljišči na ogroženem vzhodu.

Azov, ki ga je sprva vodil Bilecki, je starejši – sega v leto 2014, ko je Rusija napadla vzhodni Donbas. V trimesečni bitki za Mariupolj leta 2022 je bil v veliki meri uničen in ga je bilo treba zgraditi na novo.